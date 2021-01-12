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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 كانون الثاني 2021 11:23 ص

المالية النيابية: تخفيض مخصصات الوزارات والهيئات في الموازنة باستثناء النفقات الضرورية

ثامر ذبيان
أعلنت اللجنة المالية النيابية، عزمها تخفيض مخصصات الوزارات والهيئات باستثناء النفقات الحاكمة لضمان عدم المساس برواتب الموظفين وعدم فرض اي ضريبه على رواتبهم.

وقال عضو اللجنة المالية ثامر ذيبان ان “الموازنة تحتوي على العديد من المخالفات لقانون الادارة المالية فيما يخص فرض الضرائب وتخصيص العديد من الابواب فيها.
واضاف ان “الاموال التي قد تستقطع من رواتب الموظفين او من الضرائب التي تفرض عليهم لم تسد ولم توفر اي مبالغ كبيرة  للعجز المالي.
واوضح ذيبان ان “اللجنة تعتزم تخفيض مخصصات الوزارات والهيئات وخاصة الاموال المخصصة في العديد من السلع الاستهلاكية باستثناء النفقات  الضرورية و تشمل البطاقة التموينية واستيراد الغاز والكهرباء والديون والادوية.
وتابع ان “الغرض من التخفيض هو لضمان عدم المساس برواتب الموظفين او فرض ضرائب عليهم.
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