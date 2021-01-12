القانونية النيابية: رواتب الموظفين للشهر الحالي مؤمنة ولا علاقة لها بالموازنة

أكدت اللجنة القانونية النيابية، ان رواتب الموظفين للشهر الحالي مؤمنة ولا علاقة لها بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم ان “تأخر ارسال الموازنة من الحكومة الى البرلمان هو من عطل اقرارها داخل المجلس”، لافتا الى ان “الموازنة ستجري عليها جملة من التعديلات قبل عرضها للتصويت.

واضاف ان “الخلل في الموازنة هو وصولها المتاخر والفقرات المخالفة فيها”، مبينا ان “رواتب الموظفين للشهر الحالي مؤمنة ولا علاقة لها بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١