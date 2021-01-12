لجنة الطاقة النيابية تتوقع أن تستغرق المناقشات حول الموازنة قرابة الـ20 يوما

توقعت لجنة الطاقة النيابية، ان تستغرق المناقشات حول الموازنة قرابة ال20 يوما لمعرفة فارق اسعار النفط بين السعر المحدد في الموازنة والسعر الحالي المباع به..

وقالت عضو لجنة الاقتصاد زهرة البجاري ان “موازنة 2021 فيها اجحاف كبير واسراف في ابواب اخرى مما تعد بحاجة الى تعديلات جوهرية.

واضافت ان “مجلس النواب يحتاج لمايقرب ال 20 يوما لإكمال المناقشات حولها”، مشيرة الى ان “اللجنة ستجري مراجعة شامله لأسعار النفط المحددة في الموازنة.

واوضحت البجاري ان “المناقشة ستتم حول الفارق بين السعر المحدد والسعر المباع فيه حاليا ومصير الاموال من فارق السعر التي لم تذكر في الموازنة.