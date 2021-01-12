نواب البصرة يهددون بمقاطعة حلسات مناقشىة موازنة 2021

هدد نواب البصرة، بمقاطعة موازنة2021 في حال عدم تضمينها حقوق المحافظة توازي ما تقدمه للدولة من موارد.



وقال النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي ان “نواب محافظة البصرة سيقدمون تقريرا مفصلا عن استحقاقات البصرة للجنة المالية ورئاسة البرلمان بشكل يوازي ما تقدمه البصرة.”

واضاف انه “في حال عدم الاستجابة سيقاطع اعضاء البصرة الموازنة خلال التصويت”، مشيرا الى ان “البصرة تقدم الكثير ولا تجني غير الاضرار.