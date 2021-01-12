لجنة نيابية تتهم رئيس هيئة الاتصالات بالتغاضى عن مخالفات شركات الهاتف النقال

اتهمت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ، رئيس هيئة الاتصالات علي الخويلدي بالتغاضي عن مخالفات واخفاقات شركات الهاتف النقال.



ووجه عضو اللجنة النيابية علاء الربيعي ، كتابا رسميا الى مجلس امناء هيئة الاتصالات ، اتهم فيه الخويلدي بالتغاضي وعدم اتخاذ اي اجراء ازاء مخالفات واخفاقات شركات الهاتف النقال المثبتة في تقارير دائرة جودة الخدمة والرصد الراديوي.