بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 12 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
تغييرات داخل مكاتب مفوضية الانتخابات بالعراق .. ونشطاء: تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل السياسية مارتن هوث: خطر تحول العراق لدولة فاشلة.. نشطاء: العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه قوات الأمن تقمع تظاهرات الناصرية بقنابل الغاز.. ونشطاء: حكومة الكاظمي الفوضوية تقتل شباب الناصرية واشنطن تصنف "الحوثيين" منظمة إرهابية.. ومغردون: إيران وميليشيات الحوثي دمروا اليمن وانتهكوا كل القوانين الكاظمي: ندعم مفوضية الانتخابات.. ونشطاء: أحزابكم السياسية المشاركة سرقت أموال الشعب وقتلت المتظاهرين إيران تطالب الإنتربول بمذكرات اعتقال.. ومغردون يطالبون بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة النظام الإيراني برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: يستقبل مجرم إرهابي قتل العراقيين بأوامر إيرانية موسى: 149 مليار دينار لحل أزمة الطاقة في العراق السفارة الأمريكية ببغداد تطالب بتقديم قتلة الناشط حيدر ياسر للعدالة التيار الصدري: ليس صحيحا أن جميع شيعة العراق تابعون لإيران.. ونشطاء: أنتم أول تابع لنظام الملالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 كانون الثاني 2021 10:42 ص

لجنة نيابية تتهم رئيس هيئة الاتصالات بالتغاضى عن مخالفات شركات الهاتف النقال

وزير الاتصالات نعيم الربيعي
اتهمت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ،  رئيس هيئة الاتصالات علي الخويلدي بالتغاضي عن مخالفات واخفاقات شركات الهاتف النقال.

ووجه عضو اللجنة النيابية علاء الربيعي ، كتابا رسميا الى مجلس امناء هيئة الاتصالات ، اتهم فيه الخويلدي بالتغاضي وعدم اتخاذ اي اجراء ازاء مخالفات واخفاقات شركات الهاتف النقال المثبتة في تقارير دائرة جودة الخدمة والرصد الراديوي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحلبوسي

الحلبوسي: ترك نينوى غارقة في الانقاض حتى اليوم "أمر معيب" على الدولة العراقية 12 كانون الثاني 2021 02:15 م

السفير البريطاني ستيفن

السفير البريطاني يعرب عن قلقه الكبير من تصاعد العنف في الناصرية 12 كانون الثاني 2021 11:26 ص

زهرة-البجاري

لجنة الطاقة النيابية تتوقع أن تستغرق المناقشات حول الموازنة قرابة الـ20 يوما 12 كانون الثاني 2021 11:07 ص

عبد الأمير نجم المياحي

نواب البصرة يهددون بمقاطعة حلسات مناقشىة موازنة 2021 12 كانون الثاني 2021 11:05 ص

جمال كوجر

المالية النيابية: البرلمان سيستمر بعقد جلساته "دون انقطاع" لمناقشة الموازنة 12 كانون الثاني 2021 10:40 ص

البرلمان-العراقي1

مجلس النواب يبقي جلسته مستمرة إلى اليوم لاستكمال مناقشة الموازنة 12 كانون الثاني 2021 10:38 ص

تظاهرات

قوات الأمن تقمع تظاهرات الناصرية بقنابل الغاز.. ونشطاء: حكومة الكاظمي الفوضوية تقتل شباب الناصرية 11 كانون الثاني 2021 09:06 م

السفارة-الامريكية

السفارة الأمريكية ببغداد تطالب بتقديم قتلة الناشط حيدر ياسر للعدالة 11 كانون الثاني 2021 01:26 م

التعليقات