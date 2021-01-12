المالية النيابية: البرلمان سيستمر بعقد جلساته "دون انقطاع" لمناقشة الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن المجلس سيستمر بعقد جلساته "دون انقطاع" لمناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2021

وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، إن "مجلس النواب سيستمر بمناقشة قانون الموازنة العامة في الجلسات المقبلة دون انقطاع"، موضحا أن "لجنته ستعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة قانون الموازنة

وأضاف أن "البرلمان سيحاول التصويت على قانون الموازنة قبل انتهاء الفصل التشريعي في مطلع شهر شباط المقبل.

بدوره قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحسب بيان مقتضب للمجلس إن "مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة والجلسة التي تليها.