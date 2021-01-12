تقرير.. العودة للصفقة النووية مع إيران خطر شديد ووثائق تثبت استخدامها أسلحة كيمياوية ضد العراقيين في البصرة

خبراء: خزعبلات بايدن قد تفجر حربا عالمية بسبب مهادنته لإيران



في الوقت الذي حذر فيه وزير الخارجية الأسبق، هنري كيسنجر، من تداعيات الصفقة النووية مع إيران الإرهابية، باعتبار أن سياسات طهران تمثل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. تكشفت وثائق تثبت ان طهران الملالي قصفت البصرة باسلحة كيمياوية محرمة دوليا في حرب ال8 سنوات وهى جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

من جانبه حذر وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، في مؤتمر لمعهد سياسة الشعب اليهودي، من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وقال إنه على الإدارة الأميركية الجديدة ألا تعود إلى روح "الصفقة الإيرانية" التي قد تؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط.

وانتقد كيسنجر اتفاق إيران لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس ترمب في 2018، ويسعى بايدن للعودة إليه إذا وافقت إيران مرة أخرى على الامتثال لقيود الاتفاقية على برنامجها النووي، وفق خزعبلاته!!

وقال كيسنجر، يجب ألا نخدع أنفسنا. لا أعتقد أن روح "صفقة إيران"، مع وجود حد زمني للصفقة وغيرها من البنود ستفعل أي شيء بخلاف جلب الأسلحة النووية إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وبالتالي خلق حالة من التوتر الكامن الذي سينفجر عاجلاً أم آجلاً.

وقال إن النظام الحالي في إيران، لا يبدو أنه قادر على التخلي عن هذا المزيج من الإمبريالية والتهديد.



يأتي هذا فيما، كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من خلال صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن الولايات المتحدة رفعت السرية عن وثائق تتعلق باستخدام إيران للأسلحة الكيمياوية والاتجار بها خلال حرب "ليبيا - تشاد" ما بين العام 1978 و1987.

واتهمت وزارة الخارجية الأميركية إيران، في تقريرها، بتزويد حكومة الرئيس الراحل معمر القذافي بأسلحة كيماوية أثناء الحرب الليبية التشادية في الثمانينات. وبعد سقوط القذافي، تم اكتشاف أسلحة كيماوية عليها كتابات باللغة الفارسية.

وليس هذا فقط، فقد اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، إيران، في أبريل 1987 باستخدام غاز الخردل في مناطق العمليات حول البصرة خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وقال التقرير، وفقا لموقع "إيران انترنشنال"، أن مفتشي الأمم المتحدة وجدوا قذائف هاون كيماوية عيار 88 ملم في عام 1991 في محافظة المثنى العراقية، والتي قال المسؤولون العراقيون إنها تابعة للجيش الإيراني.

وفي إشارة إلى المواد الدعائية المقدمة من وزارة الدفاع الإيرانية والشركات التابعة لها مثل مجمع الشهيد ميثمي، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية النظام الإيراني بعدم إخطار أمانة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بقدرتها على إنتاج مواد كيميائية يمكن استخدامها لمكافحة الشغب مثل القنابل الدخانية، والبخاخات الكاوية.

وقال خبراء لـ"بغداد بوست"، إن ظهور هذه الدلائل على الاجرام الإيراني سواء باستخدام فعلي للأسلحة الكيماوية أو الرغبة في حيازة "سلاح نووي" يؤكد أن طهران ارهابية وأن "الخزعبلات" التي يتعلق بها بايدن ستضر العالم.

ا.ي