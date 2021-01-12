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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 كانون الثاني 2021 12:53 ص

الأعرجي: دولة ما بعد 2003 فشلت وأتوقع حربا بين ميليشيات إيران وبرهم صالح يريد تأجيل الانتخابات

بهاء الاعرجي

مراقبون: تصريحات الأعرجي واقعية تماما وكان في السلطة

في اطار انتقاداته المستمرة للفساد والاهتراء،  والخطط الرامية لتكرار تجربة ايران في العراق وتدمير الجيش وتعزيز عصابات الملالي على غرار الحرس الثوري الإرهابي.
جاءت الانتقادات الأخيرة لبهاء الأعرجي قوية وفاضحة لهذه الأجواء البولسية في العراق وهيمنة عصابات الملالي. 
وكشف نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، عن تحركين للرئيس برهم صالح، ومقتدى الصدر بشأن الانتخابات المبكرة المؤمل إجراؤها في السادس من يونيو المقبل.
وقال الأعرجي، وفق ما نقلت "شفق نيوز"، إن رئيس الجمهورية يعمل على استصدار قرار بإجراء الانتخابات في تشرين الأول أو الثاني"، موضحا ان "مقتدى الصدر يضغط من اجل اجراء الانتخابات في يونيو لكن غالبية الكتل ترفض ذلك".


وأضاف، الأعرجي، قد نشهد حربا بين الفصائل بعد الانتخابات المقبلة"، داعيا محتجي الناصرية إلى أن "يقفوا مع الدولة لأن التظاهرات ليست حلا ولا تسهم بالتغيير"، حسب تعبيره.
ونوه نائب رئيس الوزراء الأسبق، إلى أنه يراد تكرار التجربة الإيرانية في العراق بإضعاف وزارة الدفاع وتقوية الحرس الثوري".
وفي تصريحات سابقة، قال الأعرجي، إن الدولة التي بنيت بعد عام 2003 فاشلة وغير قابلة للترميم.
وأضاف الأعرجي في تغريدة على تويتر: أقولها بصراحة لقد ثبت فشل الدولة التي بُنيت بعد عام 2003 وهي غير قابلة للترميم، فعلى قادتها أن يتحلوا بالشجاعة ويشرعوا بإزالتها وبناء دولة ذات أسس وطنية بعيدة عن القومية والطائفية.
وشدد على ضرورة وجود دولة يكون لها جيش مستقل ليحميها، ومبدأ للمواطنة يسود فيها وإلا فإنها ستزول ويكون مصيرها المجهول.
 وقال خبراء، إن تصريحات الأعرجي في الصميم وقد كان في السلطة ويعرف كل خفاياها، ولذلك فعلى الطبقة الحاكمة إن كانت تريد خيرا لهذا البلد، أن ترى هذه النصائح أو تتمثلها.
أ.ي

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