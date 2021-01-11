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الإثنين, 11 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 11 كانون الثاني 2021 11:19 م

فائزة رفسنجاني تفضح الملالي المهترىء.. تمنيت لو فاز الرئيس ترامب وبقى في السلطة

فائزة رفسنجاني

مراقبون: تصريحات ابنة رفسنجاني تعبر عن هوى ملايين الإيرانيين الذين يعرفون أن ضغوط ترامب ستؤتي ثمارها

كان الرئيس الايراني السابق، هاشمي رفسنجاني جزءا من سلطة نظام الملالي في إيران، ورغم مساوىء عدة ارتكبها خلال وجوده في السلطة، الا انه كان يتخذ موقفا معارضا من خامنئي في أخريات حياته كما كان يعرف كثيرا من فضائحه. لدرجة أن تقارير عدة قالت، إن خامنئي سمم رفسنجاني بالفعل وأن وفاته لم تكن طبيعية.
وتتبنى ابنته فائزة رفسنجاني موقفا معارضا من نظام خامئني الارهابي، وهو معلن، آخرها إعلان رغبتها في بقاء الرئيس ترامب وعدم مجىء اليساري بايدن.
 وكانت قد أثارت تصريحات البرلمانية السابقة فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر رفسنجاني، والتي تمنت فيها فوز الرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية، او بالاحرى استمراره في منصبه بدلا من حيل التزوير والفساد الذين استعملهما بايدن وفريقه، قد اثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة داخل ايران، من أجل تعديل سلوك النظام الإيراني الارهابي.



وقالت هاشمي في الذكرى الرابعة لوفاة والدها، خلال مقابلة بثّها موقع “إنصاف نيوز” مباشرة عبر تطبيق إنستغرام، بالنسبة إلى إيران، كنت أرغب في أن يفوز السيد ترامب.
وعزت سبب رغبتها في فوز ترامب إلى أن الشعب الايراني دائماً تواق إلى تحقيق إصلاحات، لكن لا يحدث شيء، ولا يتم التجاوب مع طلباته، والأشخاص يُقمعون، لكن ربما لو استمرت ضغوط السيد ترامب لكنا حينها مضطرين إلى تغيير السياسات في نهاية المطاف.
 فتصريحات رفسنجاني، تؤكد ان ضغوط الرئيس ترامب كانت هى الوحيدة القادرة على وقف إرهاب خامئني في السلطة وانقاذ الإيرانيين.
ووصفت صحيفة “كيهان” المحسوبة على خام تصريحات فائزة هاشمي بأنها “فضيحة جديدة” لأدعياء الإصلاح، واتهمت الإصلاحيين بما كانوا يتهمونها به سابقا، حيث أطلقت عليهم اسم "المرتزقون من العقوبات"، وحمّلت جميع الإصلاحيين وزر ما قالته هاشمي وفق تصنيفها.


وأشارت الصحيفة إلى أن التيار الإصلاحي كان قد انتفع من وجود ترامب كثيرا، فحتى بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الارهابي قاسم سليماني كان يرفض القيام برد، وعزف على وتر المفاوضات.
وبعد الضجة التي أثارتها مقابلة هاشمي، المعروفة بتصريحاتها الجريئة التي لا تتوافق مع السياسات الرسمية، وجه إليها شقيقها محسن هاشمي رفسنجاني -وهو رئيس مجلس بلدية طهران- رسالة مفتوحة، داعياً إياها إلى "الاعتذار".
وأضاف صحيح أنه خلال السنوات الأخيرة قد اتُّخذت سلوكيات خاطئة معك وأسرتك وابنك، لكن ذلك لا يشكل سبباً في الرهان على رئيس بلد أجنبي، داعياً إياها إلى “تصحيح كلامها والاعتذار عن هذا الموقف.
وفي جزء من تصريحاتها رفضت فائزة هاشمي أن يتم تسجيل الوضع الاقتصادي السيء باسم "العقوبات"، مشيرة إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في ديسمبر 2017 ونوفمبر 2019.
وواصلت طلقاتها، وقالت فائزة رفسنجاني، إن إيران تمر بحالة انهيار اقتصادي وسياسي وثقافي، ودعت خامنئي إلى التنحي في تصريحات غير مسبوقة قبل عدة اشهر.
وأكدت أنه في حال استمرار الأوضاع الراهنة فلا مبرر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفة التصويت عمل يأتي في إطار تأييد الأوضاع الراهنة السيئة وخداع السلطات والمسؤولين للاستمرار في هذه السياسات والمسارات الخاطئة.
وقال مراقبون، إن تصريحات فائزة رفسنجاني، تعبر عن رأي المعارضة الإيرانية التي تؤكد على  مطالبها في إسقاط النظام. ويعيش النظام الإيراني الارهابي، أزمة سياسية عميقة داخل مؤسساته، إلى جانب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي دفعت الشعب إلى المطالبة بإسقاط النظام، لكن سطوة الحرس الثوري الإيراني أجهضت إلى حد الآن ذلك المسعى.
ويرى خبراء، أن تصريحات فائزة رفسنجاني، تؤكد أن الرئيس ترامب قد هز عرش الإرهابي خامنئي وأجبر ايران على الالتزام التام، والتقليل من تمويل الميليشيات وخروجه من منصبه، بعد المؤامرة خسارة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وخسارة للعالم.
أ.ي

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