تغير هائل.. الجيش العراقي ينحاز للمتظاهرين في الناصرية ويتصدى لعصابات إيران

مصادر: هادي العامري ومقتدى الصدر يحرضان ضد الجيش ومخاوف من مؤامرة جديدة عليه



جاء انحياز بعض ضباط وجنود الجيش العراقي في الناصرية واعلان التضامن معهم، ليكشف تغيرا كبيرا في خارطة القوى داخل العراق. ويؤكد ان الجيش يرفض وضع الميليشيات ويرفض عنفها مع المتظاهرين.

وكان قد أصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي أمرا خاصا بالإفراج عن ضباط وجنود في الجيش العراقي جرى احتجازهم إثر تدخّلهم لصالح المتظاهرين، ضد قوات مكافحة الشغب في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، والتي تشهد عودة قوية للتظاهرات، بعد أن كانت المدينة إحدى أكبر مراكز انتفاضة أكتوبر 2019 التي عمت أغلب مدن جنوب ووسط العراق، وتواصلت لعدّة أشهر ورُفعت خلالها مطالب تتعلّق بتحسين ظروف العيش وتوفير مناصب العمل ومحاربة الفساد.

ولم تلبث الاحتجاجات، وفق تقرير نشرته جريدة "العرب" أن تدرّجت نحو رفع شعارات منادية بإسقاط النظام برمّته وإنهاء سيطرة إيران عبر أذرعها المحلية من أحزاب دينية وميليشيات شيعية على القرار السياسي والاقتصادي والأمني في العراق.

وبدأت التطورات الجديدة في "الناصرية" باعلان الجيش العراقي، تضامنه مع المتظاهرين، عندما اعتقلت قوات الأمن أحد المتظاهرين في الناصرية ما أثار موجة من الغضب في أوساط المحتجين المرابطين في ساحة الحبوبي، مركز التظاهرات الرئيسية في المدينة.



وتدخّلت قوات مكافحة الشغب بالهراوات لتفريق المتظاهرين الذين طالبوا بإطلاق سراح زميلهم، حيث تطور الأمر إلى اشتباك مباشر.

وعندما احتدمت المواجهة، تدخلت قوة من الجيش، تتبع للفرقة التاسعة وأطلق عناصرها النار لفض الاشتباك ومنع قوات مكافحة الشغب وقوات الشرطة الاتحادية من البطش بالمتظاهرين.

وقال شهود عيان، إن الجيش مكّن المتظاهرين من طرد قوات مكافحة الشغب والشرطة الاتحادية إلى خارج ساحة الحبوبي، والعودة إلى تنظيم صفوفهم في داخلها، وتحصين موقع الاعتصام الخاص بهم.

وتسبب هذا الوضع في إغضاب الميليشياوي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي يقول المتظاهرون إنه يحرّض قوات مكافحة الشغب ضدهم، وهادي العامري زعيم منظمة بدر الذي يقولون إنه يشجع الشرطة الاتحادية بسبب نفوذه الكبير بين ضباطها وأفرادها، على سحق المشاركين في الاحتجاجات.



واتهم متظاهرو الناصرية الصدر بركوب موجة التظاهرات ومحاولة تجييرها لحسابه، بينما يتحدثون علنا عن قيادة العامري الشخصية لعمليات خطف وتعذيب وقتل زملائهم.

ومنذ أسابيع يتراشق المتظاهرون كلاميا مع الصدر والعامري اللذين قررا، على ما يبدو، تحريك نفوذهما في الدولة لسحق احتجاجات الناصرية.

واكد صالح العراقي، وهو حساب في فيسبوك مقرب من الصدر اليوم اعتقل أحد ممن ينتمون للتشرينيين (نسبة إلى انتفاضة تشرين، أكتوبر) أو الغوغائيين منهم.. في الناصرية الحبيبة فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها إلاّ بالشغب والعنف.

وأضاف في التحريض على المتظاهرين، المصيبة الأكبر هي قتل وطعن وضرب القوات الأمنية التي تريد حمايتهم وحماية الوطن”. وتابع “من هنا أنصح أن يأخذ القضاء مجراه وإذا شئتم أن نفوض محاميا للدفاع عن المعتقل لتظهر براءته أو إدانته وعدم اللجوء إلى الغوغاء والضوضاء، فالعراق أمانة في أعناقنا”.

وعلق الارهابي هادي العامري إن أحداث ما تسمى ثورة تشرين والهتافات ضد جهة معينة كان يراد منها دفع العراق نحو الفوضى، مؤكدا نحن على أهبة الاستعداد لإنهاء هذه التحركات المشبوهة حفاظا على مصالحنا العليا والإستراتيجية مع الجارة إيران.

وكشفت مصادر، إنّ الصدر والعامري مارسا ضغوطا شديدة لاعتقال الضباط والجنود الذين تدخلوا لصالح المتظاهرين في الناصرية، موضحة أن الشرطة المحلية استدعت أفراد هذه القوة بشكل غير رسمي للتحقيق.

وتساهم سياسة القبضة الحديدية التي تحاول جهات عراقية فرضها في تأجيج الاحتجاجات بدل إنهائها. وهدد متظاهرون في محافظة ذي قار بـ"تصعيد غير مسبوق" لاحتجاجاتهم، إذا لم يتم الإفراج عن زملائهم الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية. وقال المتظاهرون في بيان “الحكومة لم تف بتعهداتها الخاصة بإرساء الاستقرار في الناصرية بل زادت النار حطبا فكانت ضد شعبها وعونا للفاسدين.

وكشفت مصادر، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بإطلاق سراح أفراد قوة الجيش في الناصرية فورا، وفَتْح تحقيق موسع لمعرفة أسباب تدخلهم وأسباب التحقيق معهم خارج الضوابط. وأذكى تدخل الجيش حماسة واسعة بين العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب نشطاء بأن هذه الحادثة دليل على أن المتظاهرين ليسوا لوحدهم.

ويرى مراقبون ان انحياز الجيش العراقي للمتظاهرين له دلالة واسعة، ومقدمة لتحرك كبير. فقد سئم قادته تدخل عصابات ايران وسحقها للمتظاهرين. لذلك جاء التعبير بالوقوف معهم ومناصرتهم.

وحذر المراقبون، من مؤامرة ينسجها الصدر والعامري ضد الجيش العراقي انطلاقا من موقفه خلال احتجاجات الناصرية

أ.ي