قوات الأمن تقمع تظاهرات الناصرية بقنابل الغاز.. ونشطاء: حكومة الكاظمي الفوضوية تقتل شباب الناصرية

طالب نشطاء عراقيون، بإنهاء حملات الاعتقال واستهداف الناشطين من خلال عمليات الاغتيال أو الخطف التي تنفذها ميليشيات موالية لإيران.

يأتي ذلك وسط اعتداء قوات الأمن القمعية على المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي في ساحة الحبوبي بالناصرية.

وتشهد مدينة الناصرية عودة التظاهرات بقوة إليها، على خلفية اتساع حملة الاعتقالات الحكومية التي تطاول الناشطين، وحملات الاغتيال التي تنفذها مليشيات مسلحة ضدهم.

وخرج المئات بتظاهرة كبيرة في ساحة الحبوبي، ورفع المحتجون مطالب بإطلاق سراح المحتجين الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الأخيرة من قبل القوات الأمنية، والكشف عن الجهات التي تنفذ عمليات الاغتيال ضد الناشطين.

وتدخّل العشرات من عناصر مكافحة الشغب لفض التظاهرات، من خلال الانتشار في الساحة وإطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

وقال نشطاء، إن "عناصر مكافحة الشغب تحولت إلى أداة لقمع الاحتجاجات بيد حكومة الكاظمي، التي تلتزم الصمت إزاء ما يجري في المدينة من قمع واعتقالات دخلت أسبوعها الثالث".

وأضاف، النشطاء والمتظاهرين، "لن نترك ساحة الحبوبي حتى يتم تحقيق المطالب، وسننصب فيها خيما جديدة".



وأشاروا إلى أن "هناك توافدا مستمرا من مناطق المحافظة نحو ساحة الحبوبي. تظاهراتنا ستستمر حتى تحقيق المطالب".

وعبر ناشطون عن غضبهم لقيام السلطات باعتقال ضباط وعناصر في الجيش العراقي قاموا بالدفاع عن متظاهري الناصرية أثناء هجوم قوات مكافحة الشغب عليهم.

واعتبر رجل الدين الداعم لاحتجاجات ذي قار أسعد الناصري أن "الجيش العراقي الذي يقف مع شعبه، هو الجيش الذي نفتخر به، فهم منا ونحن منهم، وهدفنا جميعاً هو رِفعة العراق، وزوال الفاسدين من ربوعه الطاهرة"، مضيفا "وكل عنصر مليشياوي، أو يعمل لخدمة أحزاب الفساد، فله الخزي والعار وإنه إلى زوال".

وقال نشطاء، إن القوات القمعية تقمع متظاهري الناصرية بالرصاص الحي قرب جسر الحضارات وسط الناصرية.

وأشار النشطاء إلى أن وقوف الجيش مع المتظاهرين ضد قوات الشغب في الناصرية، نريد تكراره في المنطقة الخضراء ويقوم الجيش بتصحيح الأوضاع وعودة السيطرة على كافة التراب العراقي.

من جانبه، قال المحلل السياسي فائق الشيخ علي، إن منطق الحكومات تحت سطوة الميليشيات هو واحد لا يتغيّر، مهما أعطى رئيس الوزراء من وعود وعهود، فهي كاذبة.

وأضاف، أن ما تستخدمه الميليشيات والسلطة ضد المتظاهرين في الناصرية وبغداد ومدن أخرى لن يسكِت ثورة تشرين، بل سيجعلها أقوى تنظيماً وعودةً، بحيث سوف لا تبقي ولا تذر.

وأشار نشطاء إلى أن منصب رئيس الوزراء في العراق هو منصب شرفي لا يختلف عن منصب رئيس الجمهورية.. الذي يحكم العراق هو الدولة العميقة، فالعراق لا دولة، هي دولة مليشيات ومافيات ومرتزقة..

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على اعتداء قوات الأمن القمعية على المتظاهرين في الناصرية:

وقال حساب، "@KKafahji"، " وقوف الجيش مع المتظاهرين ضد قوات الشغب في الناصرية، نريد المشهد يتكرر في الخضراء ويفعل الجيش كما فعله،، بتصحيح الأوضاع وعودة السيطرة على كافة التراب العراقي".



وأضاف حساب، "@4aU54kgWOvUB1sn"، " نحن عراق حر وليس عبيد إلى إيران".



وتابع حساب، "@zRWwgKYJ91Q5pA0"، " عاش أبطال الناصرية من الموصل معكم قلبا وقالبا الله يحفظكم".



وذكر حساب، "@alimuhsen100"، " الميليشيات تعمل تحت غطاء القوات الأمنية بارتداء نفس الزي الرسمي و لكن أفعالهم مكشوفه وأن أخفوا حقيقتهم وسينالون عقابهم العادل يوماً".