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الإثنين, 11 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 11 كانون الثاني 2021 07:05 م

واشنطن تصنف "الحوثيين" منظمة إرهابية.. ومغردون: إيران وميليشيات الحوثي دمروا اليمن وانتهكوا كل القوانين

الحوثي

رحب مغردون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، بتصنيف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن بـ "جماعة إرهابية"، مؤكدين أن إيران وميليشيات الحوثي دمروا اليمن وانتهكوا كل القوانين.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

وأضاف في بيان إن وزارته ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف الجماعة الموالية لإيران "منظمة إرهابية أجنبية".

وتابع الوزير في بيان: "أعتزم أيضا إدراج 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم".
وذكرت الخارجية السعودية، أن خطوة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية تنسجم مع مطالب اليمن بتجاوز الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران.

وأضافت، الخارجية، نتطلع أن يسهم تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية في وضع حد لأعمالها وداعميها.

من جانبه، قال وزير إعلام اليمن معمر الإيراني، إن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ستحمي المدنيين في اليمن من جرائمهم الوحشية والإجرامية.

وقال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض، نرحب بقرار أميركا تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية، مضيفا أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية نتيجة لانتهاكاتهم ضد المدنيين.

وأشار إلى أن أفعال الحوثيين تستحق تصنيفهم كمنظمة إرهابية، وسيضيق الخناق الدولي عليهم، وتصنيفهم سيكون له تأثير إيجابي على عملية السلام.

وأشار مغردون إلى أن إيران وميليشيات الحوثي دمروا اليمن وانتهكوا كل القوانين الشرعية والدولية وتسببوا في كارثة إنسانية حقيقية باليمن.

وطالب المغردون الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق واليمن وسوريا ولبنان وغيرها..

وأكد مغردون أنه يجب على الأمم المتحدة أن تتوقف عن التباحث مع تلك المنظمة الإرهابية "الحوثي" وأن يكون هناك تحالف دولي ضدها وضد من يدعمها إعلاميا وعسكريا وماليا وسياسيا.

وأضافوا ننتظر من المبعوث الدولي إلى اليمن غريفيث أن يطوي صفحة الحوثي، وأن يطلب من الأمم المتحدة تشكيل قوة عسكرية لمراقبة المنافذ الحوثية لمنع تهريب السلاح إليها.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التدوين المصغر "تويتر"، على تصنيف واشنطن ميليشيا الحوثي بجماعة إرهابية:

وقال حساب، "@med_elkasmi"، "إيران وميليشيات الحوثي دمروا اليمن وانتهكوا كل القوانين الشرعية والدولية وتسببوا في كارثة إنسانية حقيقية باليمن الحبيب".


وأضاف، حساب، "@YAHIA_SH1"، " أذناب الملالي في اليمن والعراق ولبنان تشعر بالأسى والحزن عندما تدرك أن هؤلاء الأذناب الذين باعوا شرفهم وكرامتهم وأصبحوا ألعوبة في يد الإرهاب الصفوي طمعاً في المال والمناصب الموعودون بها من الولي السفيه وعصابته الإرهابية".

وتابع حساب، "@Ibrahim_1266"، " على الأمم المتحدة أن تتوقف عن التباحث مع تلك المنظمة الإرهابية "جماعة الحوثي" وأن يكون هناك تحالف دولي ضدها وضد من يدعمها إعلاميا وعسكريا وماليا وسياسيا، ننتظر من غريفيث أن يطوي صفحة الحوثي ، وأن يطلب من الأمم المتحدة تشكيل قوة عسكرية لمراقبة المنافذ الحوثية لمنع تهريب السلاح إليها".


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