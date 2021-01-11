بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 11 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
الكاظمي: ندعم مفوضية الانتخابات.. ونشطاء: أحزابكم السياسية المشاركة سرقت أموال الشعب وقتلت المتظاهرين إيران تطالب الإنتربول بمذكرات اعتقال.. ومغردون يطالبون بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة النظام الإيراني برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: يستقبل مجرم إرهابي قتل العراقيين بأوامر إيرانية موسى: 149 مليار دينار لحل أزمة الطاقة في العراق السفارة الأمريكية ببغداد تطالب بتقديم قتلة الناشط حيدر ياسر للعدالة التيار الصدري: ليس صحيحا أن جميع شيعة العراق تابعون لإيران.. ونشطاء: أنتم أول تابع لنظام الملالي هجوم على رتل تابع للتحالف الدولي في بابل.. ونشطاء عراقيون: افعلها يا ترامب وخلصنا الخارجية: السلاح المنفلت مرفوض بالعراق.. ونشطاء: القوى السياسية تمتلك ميليشيات مسلحة بدعم من إيران الحلبوسي والسفير الأمريكي يؤكدان المراقبة الأممية للانتخابات.. ونشطاء: كي لا تتلاعب بها العصابات الإيرانية لفوز أتباعها وزير الموارد المائية: سنواجه شحا في المياه.. ونشطاء: هذا ما فعلته إيران بالعراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 11 كانون الثاني 2021 05:27 م

الكاظمي: ندعم مفوضية الانتخابات.. ونشطاء: أحزابكم السياسية المشاركة سرقت أموال الشعب وقتلت المتظاهرين

الكاظمي

أكد نشطاء عراقيون، أن الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية المبكرة، هي نفسها التي سرقت أموال الشعب العراقي وقتلت المتظاهرين، فانتخاباتكم تقام على دماء وقوت الشعب.

يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مضي الحكومة في دعم عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "الكاظمي استقبل، رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجرت خلال اللقاء، مناقشة سير التحضيرات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في المواعيد التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة في السادس من حزيران 2021".

وقال الكاظمي إن "الحكومة ماضية في دعم عمل المفوضية بكل ما تستطيع، من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية".

وأشار البيان إلى أن "الكاظمي استمع الى إيجاز عن آخر المراحل المنجزة من عمل المفوضية، في مجال تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين وعملية التسجيل البايومتري للناخبين وتحديث السجل الانتخابي".

وأضاف أن "اللقاء شهد استعراض السبل المتبعة لتذليل المعوقات التي تواجه عمل المفوضية، بانتظار تشكيل المحكمة الاتحادية وفقا للسياقات الدستورية". 

ومن جانبه، شكر مجلس المفوضين "الدعم الحكومي لعمل المفوضية والعملية الانتخابية والتحضيرات لها، من أجل نجاح الانتخابات وبما يضمن لمخرجاتها أن تكون مُعبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي".

وأشار نشطاء إلى أن مفوضية الانتخابات غير مستقلة، حيث أن  موظفيها منتمين لأحزاب وكتل سياسية، ويأخذون رشاوي من أجل أن يحصل المرشح على مقعد أو أصوات.

وأشاروا إلى أن هناك سعرين، فالمقعد له سعر والأصوات لها سعر، فسعر المقعد 500ألف دولار، والأصوات  250ألف دولار مقابل 5000آلاف صوت وهذا الدليل موجود كان اتصال أحد المرشحين مع نائبة لها علاقة قوية بالمفوضية، حسب النشطاء.

وقال نشطاء، لا تصدقوا أي أحد يقول إن الانتخابات ستجري في موعدها لعدة أسباب: أولها قانون المحكمة الاتحادية وعلى البرلمان حل نفسه قبل ٦٠ يوما من الانتخابات وهذا لن يحدث.

وأكد نشطاء أن هناك تناقض عجيب بين تصريحات الكاظمي عن الانتخابات، وتصريحات السياسيين الذين يظهرون بالبرامج ويؤكدون تأجيل الانتخابات.

وأشار نشطاء إلى أن العراق يحتاج فقط إلى انتخابات نزيهة، حيث أن مشكلة الأمن والاقتصاد  ستحل بالانتخابات النزيهة فقط.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن مفوضية الانتخابات:

وقال حساب، "@fatmais99659332"، "وبالنسبة للأحزاب المشاركة بالانتخابات هي نفسها الأحزاب التي سرقت أموال الشعب العراق وقتلت المتظاهرين فانتخاباتكم تقام على دماء وقوت الشعب".


وأضاف، حساب، "@ANihy3"، " هذه مفوضية غير مستقلة  موظفيها منتمين لأحزاب وكتل. ويأخذون رشاوي من أجل أن يحصل المرشح على مقعد أو أصوات  وهناك سعرين المقعد سعر والأصوات سعر المقعد 500ألف دولار والأصوات  250ألف دولار مقابل 5000آلاف صوت وهذا الدليل موجود كان اتصال أحد المرشحين مع نائبة لها علاقة قوية بالمفوضية".


وتابع حساب، "@AlameriJawhara"، " البلد بأي حال و حضرتكم بأي حال نصيحة لا تصدقوا أي أحد يقول إن الانتخابات ستجري في موعدها لعدة أسباب، وأولها قانون المحكمة الاتحادية وعلى البرلمان حل نفسه قبل ٦٠ يوما من الانتخابات وهذا لن يحصل وأريد أن أوجه رسالة للرئيس لماذا كلما تشتد الأوضاع تقول انتخابات وهي لن تحصل أبداً؟".


وذكر حساب، "@6KTmQiicwowCH7U"، " العراق يحتاج فقط إلى انتخابات نزيهة، مشكلة الأمن والاقتصاد ستحل بالانتخاب النزيه فقط".



أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
إيران والإنتربول

إيران تطالب الإنتربول بمذكرات اعتقال.. ومغردون يطالبون بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة النظام الإيراني 11 كانون الثاني 2021 03:26 م

صالح والفياض

برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: يستقبل مجرم إرهابي قتل العراقيين بأوامر إيرانية 11 كانون الثاني 2021 02:51 م

امير قطر وروحاني

قطر عرّاب إيران الإرهابية بعد توقيع المصالحة الخليجية (تفاصيل) 11 كانون الثاني 2021 02:52 ص

رامي مخلوف والاسد

صفحة جديدة من الصراع بين السفاح بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف.. سرقة ممتلكاته بعقود بيع مزورة تحت نظر الدولة 11 كانون الثاني 2021 02:00 ص

الفياض

بعد معاقبة الفياض.. الحشد الشعبي منظمة إرهابية قريبًا على غرار داعش والقاعدة بتوقيع ترامب 10 كانون الثاني 2021 10:58 م

السفير الامريكي ماثيو تولر

وداعًا لانتخابات التزوير.. الولايات المتحدة الأمريكية تدعو لإشراف أممي ومراقبة دولية على انتخابات العراق 10 كانون الثاني 2021 10:21 م

الصدر

مقتدى الصدر.. (المزدوج).. عين على إيران وعين على الشارع العراقي 10 كانون الثاني 2021 09:46 م

الصدر

التيار الصدري: ليس صحيحا أن جميع شيعة العراق تابعون لإيران.. ونشطاء: أنتم أول تابع لنظام الملالي 10 كانون الثاني 2021 05:36 م

التعليقات