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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 11 كانون الثاني 2021 03:26 م

إيران تطالب الإنتربول بمذكرات اعتقال.. ومغردون يطالبون بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة النظام الإيراني

إيران والإنتربول

سخر مغردون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، من طلب إيران من الإنتربول بإصدار مذكرات اعتقال ضد 4 أشخاص تتهمهم بقتل قاسم سليماني وفخري زاده.

وقال مغردون، إنه المفروض إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة النظام الإيراني لقتلهم العراقيين والسوريين بدم بارد، عبر ميليشياتهم الإرهابية في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

وقد طالبت إيران الإنتربول، بإصدار مذكرات اعتقال ضد 4 أشخاص تتهمهم بقتل قائد فيلق القدس الإرهابي  قاسم سليماني والعالم النووي فخري زاده.

وزعمت وزارة الدفاع الإيرانية، التعرف على كل المتورطين في اغتيال العالم النووي فخري زاده.

ولم يذكر لمتحدث باسم الشرطة الإيرانية، مهدي حاجيان، هوية هؤلاء الأشخاص وفي أي بلد يقيمون، لكن مسؤولين إيرانيين أعلنوا في وقت سابق تحديد هوية المتهمين واعتقالهم.

وتناقضت أنباء الاعتقالات مع ما أعلنه بعض المسؤولين الآخرين حول اغتيال فخري زاده تم بسلاح أوتوماتيكي بمساعدة الذكاء الاصطناعي، دون أن يكون هناك أحد في مكان الحادث.

وبحسب تقارير إعلامية داخل إيران ، فإن الشخص الذي استُخدمت شاحنته من طراز نيسان خلال عملية الاغتيال قد غادر البلاد قبل أيام قليلة من الحادث.

وتشير تصريحات المتحدث باسم الشرطة الإيرانية إلى أن مسؤولي الحكومة يعتقدون أن أربعة من منفذي الاغتيال قد غادروا البلاد.

وقال مغردون، إن الإنتربول لا يعترف بإيران أصلا، ولم تشارك فيه دولة تدعم الإرهاب مثل إيران التي تنشر الإرهاب والميليشيات الموالية لها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وأشار مغردون إلى أنه من السخرية أن إيران عضو في الإنتربول رغم دعمها للإرهاب مما يثير التساؤل.

وتساءل مغردون، ماذا عن الإعدامات اليومية في إيران ما تحتاج تقديم طلب قبض على مجرمي النظام الإيراني؟، حيث أن كل الأدلة متوفرة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي مواقع التواصل الاجتماعي على طلب إيران من الإنتربول إصدار مذكرات اعتقال ضد من تتهمهم بقتل قاسم سليماني وفخرى زاده:

وقال حساب، "@alibanmohamad"، " الإنتربول لم يعترف بإيران أصلا، ولم تشارك فيها دولة تدعم الإرهاب مثل إيران".


وأضاف، حساب، "@v12_elite"، " من السخرية أن إيران عضو في الإنتربول رغم دعمها للإرهاب مما يثير التساؤل".


وذكر حساب، "@fxxxWKdSjdcXt0r"، " والإعدامات اليومية في إيران ما تحتاج تقديم طلب قبض على مجرمين النظام الإيراني، كل الأدلة متوفرة ..طريقة إيران وتعاملها مع المجتمع الدولي  يسمونها الخبث القيادي والسيطرة على غباء المجتمع في التهرب من الحقيقة في عدم إدانتهم".


وتابع حساب، "@Abdulla25692915"، " المفروض إصدار مذكره اعتقال بحق النظام الإيراني لقتله العراقيين والسوريين بدم بارد".


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