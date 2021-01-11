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الإثنين, 11 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 11 كانون الثاني 2021 02:51 م

برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: يستقبل مجرم إرهابي قتل العراقيين بأوامر إيرانية

صالح والفياض

هاجم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الجمهورية برهم صالح بعد استقباله رئيس هيئة ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي فالح الفياض بعد يومين من فرض عقوبات أمريكية عليه.

وقال النشطاء، برهم صالح يستقبل مجرم إرهابي، قتل المتظاهرين العراقيين،  وغيرهم من العراقيين بأوامر من نظام الملالي الإيراني، بالإضافة إلى تنفيذ الأوامر الإيرانية بتخريب العراق.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، إنه "استقبل الرئيس برهم صالح في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة ميليشيا الحشد الشعبي فالح الفياض".

وبحث المجتمعون بحسب البيان، "المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، و التأكيد على احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية".

وأكد اللقاء على "أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين".

وقال نشطاء إن الرئاسات الثلاث في العراق خضعت لميليشيا الحشد الإرهابي كما خضع لبنان لميليشيا "حزب الله" الإرهابي،  وأن مصير العراقيين سيكون التخلف والفوضى، فالميليشيات الإرهابي بالعراق دولة داخل دولة مثل لبنان.

وأشار نشطاء إلى أن العراق مختطف من إيران وأحزابها التي قتلت العراقيين وهجرت السنة من بيوتهم وتسببت في دمار العراق.

وأكد نشطاء، أن صالح يستقبل المجرم والإرهابي فالح الفياض الذي يقتل الناس بالهوية ويقتل المتظاهرين وكل من يعارضه.

 وأشاروا إلى أن الرئيس برهم صالح بذلك سيتكالب المجرمين والإرهابيين عليه حتى يسقطوه لأنهم يريدون العراق لإيران ولهم وعمق استراتيجي واقتصادي ولإيران وحشودها مهما اختلفت الأسماء والرايات.

وأشار نشطاء إلى أن العراق وصل إلى الحضيض للأسف الشديد، مع هؤلاء المسؤولين الموالين لإيران وميليشياتها في البلاد.

وتساءل نشطاء، ماذا عن الإرهابيين قتلة المئات من العراقيين وشهداء المتظاهرين السلميين ووعدكم صار له أكثر من سنة لهم ولعوائلهم المنكوبة وللعراقيين عموما بتعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية دون أن يتحقق بالكشف عن الإرهابيين قتلتهم.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على استقبال رئيس الجمهورية برهم صالح لرئيس ميليشيا الحشد الشعبي فالح الفياض:

وقال حساب، "@qez6XeLfIwFtj42"، " يقدم له الولاء لكي لا يعزله".


وأضاف، حساب، "@qGp3QZV3NoCgUWo"، " يستقبل مجرم وإرهابي يقتل الناس بالهوية وقتل المتظاهرين وقتل وأبعد وحجز كل من يعارضه إذا بشره بتكالب المجرمين والإرهابيين عليه حتى يسقطوه لأنهم يريدون العراق لإيران ولهم وعمق استراتيجي واقتصادي لإيران وحشودها مهما اختلفت الأسماء والرايات".


وذكر حساب، "@Faisalalawl1"، " أسوأ رئيس جمهورية مرّ على العراق .. هادن الميليشيات.. كلكم صنيعة إيران".

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