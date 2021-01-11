موسى: 149 مليار دينار لحل أزمة الطاقة في العراق

أعلنت وزارة الكهرباء، إعداد خطة من شأنها إنهاء أزمة تجهيز الطاقة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن الوزارة أعدت خطة بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكنها تستلزم مبلغا يصل إلى 149 مليار دينار، رفعت إلى رئاسة الوزراء بغية المصادقة عليها، أضافة لبعض الصلاحيات التي ستحل أزمة الكهرباء بشكل كبير.

ولفت متحدث الوزارة إلى أن العراق يقف على مسافة واحدة مع الجميع، وأي عروض للغاز تكون مناسبة ومطابقة للمواصفات المعتمدة في وزارة الكهرباء، وبالأسعار التنافسية تخدم الجانب الاقتصادي للعراق، مؤكداً عدم وجود عروض للغاز من دول أخرى لغاية الآن، غير إيران.



وشدد على أهمية أن تعتمد وزارة الكهرباء، في مساعيها على تنوع مصادر الطاقة، مبيناً أن الاتفاقيات والتفاهمات وإنشاء خطوط ناقلة للغاز، تحتاج إلى سقوف زمنية، وتلك السقوف الزمنية من الممكن أن يعمل العراق عليها.