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الإثنين, 11 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 11 كانون الثاني 2021 01:26 م

السفارة الأمريكية ببغداد تطالب بتقديم قتلة الناشط حيدر ياسر للعدالة

السفارة-الامريكية

أدانت السفارة الأمريكية في بغداد، مقتل ناشط عراقي، داعية إلى تقديم الجناة للعدالة، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية تدين مقتل الناشط والمسعف حيدر ياسر، وتشارك شعب العراق حزنه وحداده على مقتله.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بغداد، أن المشاهد المروعة لهذه الجريمة الوحشية هي بالفعل مرعبة، نحن نضم صوتنا إلى جميع أولئك الذين يطالبون بتقديم الجناة إلى العدالة ونحث السلطات الأمنية العراقية على ضمان السماح لأولئك الذين يشاركون في نشاط احتجاجي سلمي بالقيام بذلك من دون خوف على حياتهم أو سلامتهم الشخصية.

وفى وقت سابق عثرت القوات الأمنية  قبل أيام على جثة الناشط المدني حيدر ياسر في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار جنوب البلاد.

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