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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 11 كانون الثاني 2021 02:00 ص

صفحة جديدة من الصراع بين السفاح بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف.. سرقة ممتلكاته بعقود بيع مزورة تحت نظر الدولة

رامي مخلوف والاسد

خبراء: الأسد حوّل إمكانيات النظام السوري كلها إلى الحرب على رامي مخلوف وسلبه ثروته

يمارس نظام السفاح بشار الأسد، ظلما بشعا ليس فقط تجاه الشعب السوري ولكن تجاه عائلته، بعدما تردد أن هناك اتصالات دولية مع أقطاب عائلة مخلوف، ما أدى إلى اشتعال النار في جسد السفاج بشار الأسد، فطلب من رامي مخلوف التنازل عن ممتلكاته، ولكن "الملياردير" الذي كان في ظهره السنوات الماضية، قبل ان ينقلب عليه رفض تماما، فما كان من السفاج بشار الأسد سوى ان قام ببيع ممتلكات "مخلوف" لنفسه بعقود مزورة فضحها رامي مخلوف في حسابه على "الفيس بوك".
المصيبة كما يقول مخلوف، أنهم باعو المنزل الذي يعيش فيه هو ووالده.
وأعلن رامي مخلوف، أن سلطات النظام السوري، الذي يترأسه بشار الأسد، استولت بطريق التحايل والتزوير، على ممتلكاته، بعقود بيع مزورة، وصولا إلى بيع بيته الذي يسكنه، أيضاً. وعلى ذلك، فإن ابن خال الأسد، سيكون بلا مأوى، بحسب منشوره الأخير على حسابه على "الفيس بوك".  

وعليها توجه رامي مخلوف، برسالة إلى السفاح بشار الأسد، بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام، يعلمه فيها بأن من يصفهم بـ"أثرياء الحرب" قد قاموا ببيع أملاكه، وصولا إلى بيع منزله ومنزل أولاده، كما قال، موضحاً أن "أثرياء الحرب" نفذوا تهديداتهم التي سبق وتوجهوا بها إليه، إن لم "يتنازل عن الشركات" التي يملكها، فقاموا بإبرام "عقود ووكالات مزورة" باعوا فيها، كل شيء يملكه، بحسب ما قاله!!
وأضاف مخلوف، وفق ما نقلت قناة "العربية" بأن عناصر أمنية من سلطات بشار الأسد اقتحمت أحد مكاتبه ليلا، واستحوذت على "جميع وثائق شركاتنا" مخاطبا الأسد: "لماذا لا يتم الاكتراث من قبلكم، أو من قبل أي جهة عامة؟" 


ويفهم من خلال سرد مخلوف، بأن سلطات أمن الأسد، وسلطته القضائية، قد استولت بالكامل على جميع أملاك مخلوف في سوريا، بحسب ما ذكره في تدوينته، كاشفاً أن العملية تمت عبر عقود مزوّرة، ووكالات مزورة، تم الاستيلاء فيها على أملاكه وشركاته، وتم فيها بيع حت منزله الذي يسكنه، مشيرا إلى أن المحامين الذين يترافعون عنه، مهددون، كما قال كاشفا بأنه "محاصر" واصفاً "أثرياء الحرب" بالعصابات، وقائلا بالوقت نفسه، إنهم يتمتعون بسلطات أمنية واسعة، في إشارة منه، إلى أن صراعه الفعلي، مع نظام ابن عمته، بشار الأسد، شخصيا، لا مع أي جهة أخرى. 


وكان رامي مخلوف، قد توجّه بدعوات لـ"ملايين" السوريين، ليقوموا بالدعاء، مدة 40 يوماً، تبدأ من 15 من الشهر الجاري، من أجل حل الأزمة السورية الاقتصادية، ومن أجل "قهر كل من ظلمنا" كما قال في آخر دعائه الذي صممه بنفسه ونشره وقرأه، في فيديو، على حسابه على موقع "فيس بوك".
وتقول مصادر مطلعة، إن أصل الخلاف بين بشار الأسد ورامي، أبعد من قضية المال على أهميتها بالنسبة للنظام.
فرامي مخلوف وأباه، محمد مخلوف أرادا "البحث عن استمرارية بيتهما في السياسة" نزولا عند "اقتناعهما" بأن الأسد لا بدّ سيرحل، بحسب شخصية قريبة من الأب وابنه، كما نقل، في إطار تفسيره لحقيقة الخلاف الناشب، بين الرجلين، الأسد ورامي، منذ نهايات العام 2019، وظهر إلى العلن، مع شهر أبريل الفائت، عندما بدأ مخلوف بالظهور المصوَّر وإطلاق مواقف، بعضها كان يحمل لهجة تهديد علنية، لنظام الأسد، ما لبث مخلوف أن حذفها، بعد أيام، من حسابه على "الفيس بوك".
وقالت مصادر، إن الحرب بين الأسد ورامي مخلوف تصاعدت لدرجة كبيرة، حتى ان النظام حوّل كل طاقته وإمكانياته للاستيلاء على ثروات مخلوف بعدما أحس أنه مصدر تهديد له.
أ.ي

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