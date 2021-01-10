بعد معاقبة الفياض.. الحشد الشعبي منظمة إرهابية قريبًا على غرار داعش والقاعدة بتوقيع ترامب

مراقبون: اعتبار الحشد الشعبي منظمة إرهابية يعني فصله فورا عن الجيش العراقي



توقع مراقبون، أن تشهد الأيام القليلة القادمة، تطورات مهمة على صعيد وضعية الحشد الإجرامي الذي أسسته إيران وعصاباتها وأعطاه الشرعية، نوري المالكي والعبادي وعادل عبد المهدي.

وقالوا إن خطوة تصنيف الحشد "منظمة ارهابية" قرار وشيك ستتخذه الولايات المتحدة خلال ادارة الرئيس ترامب. وهو ما يعني وضعه في قالب واحد مع داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة الارهابي وعليه ينبغي طرده أو فصل تبعيته عن القوات المسلحة العراقية.

وقالت العصائب الإرهابية، على لسان القيادي في حركة عصائب أهل الحق، جواد الطليباوي، إن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج فالح الفياض ،على لائحة عقوباتها يمثل اعتداء على العراق وفق مزاعمه!!



وأضاف الطليباوي في تغريدة على تويتر، إن الفياض يشغل منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي الإجرامي، وبالتالي فإن هذا الإجراء الأميركي المدان قد يكون مقدمة لإدراج الحشد الشعبي وتصنيفه كمنظمة إرهابية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، إن قرار الخزانة الأميركية إدراج فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي الاجرامي على قائمة العقوبات أمر يشكل إساءة للعراق حكومة وشعبا، وهو ما كان متوقعا من حكومة منبطحة لإيران.

والإرهابي فالح الفياض، هو رئيس هيئة الحشد الشعبي الاجرامي، منذ 2014، أسس حركة "عطاء" المنضوية بتحالف الفتح الذي يضم قيادات الميليشيات الموالية لإيران. وينتمي إلى حزب الدعوة. كما شغل سابقا منصب رئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء، ويتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق، كما يتهم بقمع المظاهرات السلمية أواخر 2019، وتشكيل غرفة عمليات ضمت قادة الإرهابيين، قيس الخزعلي واللامي والمهندس وقاسم سليماني لقمع المتظاهرين بالقوة.



وكانت الخزانة الأميركية، فرضت عقوبات على الإرهابي فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق، مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان وتسهيله شن هجمات إرهابية.

وقالت في بيان، إن الفياض كان جزءاً من خلية أزمة تتألف من قادة ميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني. كما أكدت أن عناصر قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران تواصل شنّ حملة اغتيال ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان وحكومة نظيفة.



وفي تصعيد لافت وتحدٍّ جديد للحكومة والمواطنين العراقيين، قامت ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي، بترديد النشيد الوطني الإيراني وبالفارسية في احتفالية لها في أحد شوارع البصرة، بحضور قيادات في الحشد وشخصيات سياسية!!

وكانت مصادر، كشفت في وقت سابق عن خطة لسحب مجموعات مقاتلة في ميليشيا الحشد الشعبي الارهابي من الهيمنة الإيرانية.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه الخطة تحظى بدعم المرجع علي السيستاني ويقودها مقربون منه، حيث تقود أربعة فصائل عراقية مسلحة، حملة لإقناع مجموعات مقاتلة شبه رسمية بتغيير جهة ارتباطها للحكومة العراقية بدلا من الحشد الشعبي.

وأوضحت المصادر، وفق ما نقلت "العربية"، أن تحول الفصائل الأربعة، وهى الخطوة الأولى في المشروع الذي طرحه ميثم الزيدي، رجل الدين المقرب من السيستاني.

وكشفت المصادر، أن طرح هذه الخطة لم يكن ممكنا لولا تزايد حظوظ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة الجديدة. وتفاوض الزيدي مع الكاظمي خلال الأيام الماضية، وحصل على تعهد بعدم تذويب فصائل الحشد الشعبي المجرم، التي تنتقل طوعا من الهيئة إلى القوات المسلحة في أي تشكيل نظامي آخر.

وتتضمن الخطة تحديد مهلة أمام الفصائل التي ترغب بالانضمام إلى مكتب القائد العام كي تحسم أمرها، على أن تتخذ الحكومة قرارا باعتبار المجموعات التي تصر على الارتباط برئيس ميليشيا الحشد ميليشيا خارجة على القانون.

ويرى مراقبون، أن الخطة "ملغمة" بمعنى الكلمة ولا أحد يثق فيها على الإطلاق. والواضح من خلال زياراته وتصريحاته أن الكاظمي موالي للحشد ومقتنع بوجود هؤلاء الإرهابيين، فما الذي يفيد نقل تبعيتها من الفياض إليه؟!

في نفس الوقت فإنها بالفعل تابعة للقوات المسلحة العراقية التي يعتبر الكاظمي، القائد العام لها.. وطالبوا بانتظار الخطوات في هذا الصدد لمعرفة نوايا الكاظمي والزيدي معا.

أ.ي