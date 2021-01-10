وداعًا لانتخابات التزوير.. الولايات المتحدة الأمريكية تدعو لإشراف أممي ومراقبة دولية على انتخابات العراق

مراقبون: بيان السفير الأمريكي يؤكد إنه لا قبول ولا اعتماد لنتائج أي انتخابات بالتزوير مرة ثانية في بغداد ولا التي ستشارك فيها عصابات إيران



فيما وصفت بالتصريحات الأقوى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، جاء تأكيد السفير الأمريكي ماثيو تولر، على ضرورة إخضاع الانتخابات في العراق لإشراف أممي ومراقبة دولية، ليسقط حجرا ضخما في المياه السياسية المتجمدة بفعل ميليشيات إيران، والقوى التابعة لها.

فقيام الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان سفيرها بالدعوة إلى مراقبة أممية وإشراف دولي على الانتخاباتت يؤكد، أن العالم لن يقبل بغير ذلك في العراق. وأن عهد تزوير الانتخابات وإرادة ناخبي العراق كما حدث 2018 وقبلها قد انتهى ولن يتم الاعتراف بهذه الانتخابات ولا ممثلوها.



وأكد السفير الأمريكي ماثيو تولر، على ضرورة وجود اشراف أممي على الانتخابات القادمة في العراق ومراقبة دولية لها لضمان نزاهتها، جاء هذا على هامش لقاء السفير الأمريكي برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وفيما دعا زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم من مدينة الصدر مفوضية الانتخابات، إلى تأكيد قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها يونيو 2021 المقبل.

وشدد الحكيم على الأمن الانتخابي بحرية المرشح في إعداد برنامجه الانتخابي واختيار الجهة التي يرشح معها. كما أوضح أنه أمام مفترق طرق بين منهج الدولة واللادولة.

في السياق أيضاً، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والسفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، السبت، على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن الحلبوسي استقبل السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر.

ولفت إلى أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والتهيئة للانتخابات المبكرة المقبلة في البلاد، وأهمية توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة نزيهة تعبّر عن إرادة المواطن، وضرورة إشراف الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي لتحظى بقبول شعبي وسياسي ودولي.

وأضاف أن اللقاء، ناقش العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي ديسمبر الماضي، كان قد حدد مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، موعد الانتخابات المبكرة في 6 يونيو 2021 المقبل.



وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، آنذاك، تشديده على ضرورة العمل على إنجاح الانتخابات المبكرة في العراق.

وزار الكاظمي، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. واطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من يونيو القادم.

كما تابع مجريات جهود المفوضية، في السعي لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها.

وشدد كذلك، على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها.

من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات، أنها قطعت شوطاً كبيراً في عمليتي تسجيل الناخبين بايومتريّاً وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية.

وذكر بيان للمفوضية أنها" تعمل جاهدة على تأمين مستلزمات عملية تحديث سجل الناخبين،"مبينا أن "مجلس المفوّضين صدق على نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليّين والدوليّين، ونظام وكلاء المرشّحين والأحزاب والتحالفات والحملات".

وعلق خبراء، بأن بيان الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يؤكد ان عصر "انتخابات التزوير" قد انتهى للأبد، ولن تُقبل أي نتيجة لانتخابات تشارك فيها عصابات إيران المصنفة إرهابية أو التي يدخلها المال السياسي الفاسد.

أ.ي