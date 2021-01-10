بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 10 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
التيار الصدري: ليس صحيحا أن جميع شيعة العراق تابعون لإيران.. ونشطاء: أنتم أول تابع لنظام الملالي هجوم على رتل تابع للتحالف الدولي في بابل.. ونشطاء عراقيون: افعلها يا ترامب وخلصنا الخارجية: السلاح المنفلت مرفوض بالعراق.. ونشطاء: القوى السياسية تمتلك ميليشيات مسلحة بدعم من إيران الحلبوسي والسفير الأمريكي يؤكدان المراقبة الأممية للانتخابات.. ونشطاء: كي لا تتلاعب بها العصابات الإيرانية لفوز أتباعها وزير الموارد المائية: سنواجه شحا في المياه.. ونشطاء: هذا ما فعلته إيران بالعراق الكاظمي: قواتنا الأمنية تمثل عنوان الدولة.. ونشطاء: من قتل ثوار تشرين والهاشمي والسراي وتحسين وغيرهم؟ مطالبات بإنهاء تواجد عشرات البعثات العراقية بالخارج.. ونشطاء: عديمة الجدوى وتصرف أموالا طائلة قوات القمع تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين.. ونشطاء: تحية لشباب الناصرية الأبطال دول ضحايا الطائرة الأوكرانية يطالبون إيران بتحقيق العدالة.. ومغردون: لابد من محاكمة القادة العسكريين الإيرانيين عقوبات أمريكية على فالح الفياض.. ونشطاء: ننتظر عقوبات على باقي اللصوص والقتلة من قيادات الأحزاب التابعة لإيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 10 كانون الثاني 2021 05:36 م

التيار الصدري: ليس صحيحا أن جميع شيعة العراق تابعون لإيران.. ونشطاء: أنتم أول تابع لنظام الملالي

الصدر

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول تبعية الشيعة العراقيين لإيران.

وقال العبيدي في بيان، إن بعض المؤسسات الإعلامية تلمح إلى أن جميع الشيعة تابعون لإيران، وهذا الأمر غير صحيح، مؤكداً أن هناك جهات محترمة ومعتقدة بوطنيتها، ولا تقبل أن تكون ذيلاً، لا يميناً ولا يساراً، ولا شرقاً ولا غرباً، والمسألة وكأن هناك خلافاً شخصياً بين  مقتدى الصدر والطرف الآخر".

وأضاف،  أن "موضوع معالجة استهداف البعثات الدبلوماسية على الأرض من شأن الجهات التنفيذية ويسأل عليها مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومن يتعلق به".

وأشار إلى أن "المهم الالتفات إلى أن العراق اليوم يمرّ بأزمة مالية شديدة جداً، والمفروض تعاون الجهات والدول التي من الممكن أن تقلل من أثر هذه الأزمة، لأن تعاونها سينفع كثيراً".

ورد النشطاء على العبيدي بأنه ومقتدى الصدر والتيار الصدري بأكمله أول تابع لنظام الملالي الإيراني، وأنكم تنفذون الأوامر الإيرانية بمنتهى ضد الشعب العراقي.

وأشار نشطاء إلى أن السنة والشيعة مذاهب لكن الكارثة أن معظم الشيعة يتبعون ولاية الفقيه ويدينون لإيران، بل ولهم ميليشيات عسكرية موالية لإيران تنفذ أوامرهم.

وأكد نشطاء، أن ٦٠ ٪ من شيعة العراق تابعين لإيران خاصةً الاجيال السابقة لأنهم كانوا مغيبين عن طريق أهل العمائم ولكن الأمل في الاجيال الجديد التي بدأت تعرف حقيقة هذا النظام الإرهابي.

وأشار نشطاء إلى أن كل الميليشيات الشيعية في العراق تابعة لإيران بما فيهم مقتدى الصدر الذي لا يستطيع أن يعيش أو يستمر يوما واحدا دون إتباع الأوامر والشروط الإيرانية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات متحدث الصدر صلاح العبيدي:

وقال حساب، "@meimo209"، " أنت أول تابع لإيران".


وأضاف، حساب، "@ahad1433"، " السنة والشيعة مذاهب لكن الكارثة معظم الشيعة يتبعون ولاية الفقيه ويدينون لإيران".


وتابع حساب، "@Mo110moh"، " عجيب!، مقتدى أول ذيول إيران".


وذكر حساب، "@QnXwDYgeK4ffFGV"، " يمكن لكن كل الميليشيات الشيعية في العراق تابعة لإيران بما فيهم أنت يا صدر".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

هجوم على رتل تابع للتحالف الدولي في بابل.. ونشطاء عراقيون: افعلها يا ترامب وخلصنا 10 كانون الثاني 2021 04:16 م

احمد حامد

من هو "أحمد حامد".. ذراع الحوثي الطولى لشرعنة التمدد الإيراني في اليمن ؟ 10 كانون الثاني 2021 03:38 م

أسلحة

الخارجية: السلاح المنفلت مرفوض بالعراق.. ونشطاء: القوى السياسية تمتلك ميليشيات مسلحة بدعم من إيران 10 كانون الثاني 2021 03:23 م

الحلبوسي والسفير الأمريكي

الحلبوسي والسفير الأمريكي يؤكدان المراقبة الأممية للانتخابات.. ونشطاء: كي لا تتلاعب بها العصابات الإيرانية لفوز أتباعها 10 كانون الثاني 2021 02:15 م

الحشد الارهابي يحتفي بذكرى سليماني والمهندس في قلب بغداد

مراقبون يكشفون مصير الحشد الشعبي الطائفي بعد العقوبات الأميركية على رئيسه: خياران أمام الكاظمي 10 كانون الثاني 2021 01:50 م

نقص مياه

وزير الموارد المائية: سنواجه شحا في المياه.. ونشطاء: هذا ما فعلته إيران بالعراق 10 كانون الثاني 2021 01:08 م

شهداء ثورة تشرين

الكاظمي: قواتنا الأمنية تمثل عنوان الدولة.. ونشطاء: من قتل ثوار تشرين والهاشمي والسراي وتحسين وغيرهم؟ 10 كانون الثاني 2021 12:24 م

ذي قار

مجزرة في ذي قار.. مفوضية حقوق الإنسان تدعو الكاظمي لوقف اختطاف النشطاء واغتيالهم 10 كانون الثاني 2021 01:12 ص

التعليقات