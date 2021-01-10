التيار الصدري: ليس صحيحا أن جميع شيعة العراق تابعون لإيران.. ونشطاء: أنتم أول تابع لنظام الملالي

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول تبعية الشيعة العراقيين لإيران.

وقال العبيدي في بيان، إن بعض المؤسسات الإعلامية تلمح إلى أن جميع الشيعة تابعون لإيران، وهذا الأمر غير صحيح، مؤكداً أن هناك جهات محترمة ومعتقدة بوطنيتها، ولا تقبل أن تكون ذيلاً، لا يميناً ولا يساراً، ولا شرقاً ولا غرباً، والمسألة وكأن هناك خلافاً شخصياً بين مقتدى الصدر والطرف الآخر".

وأضاف، أن "موضوع معالجة استهداف البعثات الدبلوماسية على الأرض من شأن الجهات التنفيذية ويسأل عليها مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومن يتعلق به".

وأشار إلى أن "المهم الالتفات إلى أن العراق اليوم يمرّ بأزمة مالية شديدة جداً، والمفروض تعاون الجهات والدول التي من الممكن أن تقلل من أثر هذه الأزمة، لأن تعاونها سينفع كثيراً".

ورد النشطاء على العبيدي بأنه ومقتدى الصدر والتيار الصدري بأكمله أول تابع لنظام الملالي الإيراني، وأنكم تنفذون الأوامر الإيرانية بمنتهى ضد الشعب العراقي.

وأشار نشطاء إلى أن السنة والشيعة مذاهب لكن الكارثة أن معظم الشيعة يتبعون ولاية الفقيه ويدينون لإيران، بل ولهم ميليشيات عسكرية موالية لإيران تنفذ أوامرهم.

وأكد نشطاء، أن ٦٠ ٪ من شيعة العراق تابعين لإيران خاصةً الاجيال السابقة لأنهم كانوا مغيبين عن طريق أهل العمائم ولكن الأمل في الاجيال الجديد التي بدأت تعرف حقيقة هذا النظام الإرهابي.

وأشار نشطاء إلى أن كل الميليشيات الشيعية في العراق تابعة لإيران بما فيهم مقتدى الصدر الذي لا يستطيع أن يعيش أو يستمر يوما واحدا دون إتباع الأوامر والشروط الإيرانية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات متحدث الصدر صلاح العبيدي:

وقال حساب، "@meimo209"، " أنت أول تابع لإيران".



وأضاف، حساب، "@ahad1433"، " السنة والشيعة مذاهب لكن الكارثة معظم الشيعة يتبعون ولاية الفقيه ويدينون لإيران".



وتابع حساب، "@Mo110moh"، " عجيب!، مقتدى أول ذيول إيران".



وذكر حساب، "@QnXwDYgeK4ffFGV"، " يمكن لكن كل الميليشيات الشيعية في العراق تابعة لإيران بما فيهم أنت يا صدر".

