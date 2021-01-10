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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 10 كانون الثاني 2021 04:16 م

هجوم على رتل تابع للتحالف الدولي في بابل.. ونشطاء عراقيون: افعلها يا ترامب وخلصنا

ترامب

طالب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي دونالد بترامب بتنفيذ ضربة جوية ضد الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

يأتي ذلك بعدما صرح، مصدر أمني في العراق، لأن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعًا للتحالف الدولي، ضد تنظيم داعش الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة، على طريق اليوسفية جنوب العاصمة  بغداد.

وأضاف، المصدر الأمني، أن عبوة ناسفة، زرعها مجهولون إلى جانب الطريق السريع، انفجرت في رتل شاحنات تحمل معدات قوات التحالف الدولي في منطقة اليوسفية جنوب غرب بغداد.

وأوضح، أن الانفجار لم يخلف أية خسائر، منوهاً إلى أن الرتل واصل مسيره نحو محافظة بابل إلى الجنوب مباشرة من بغداد.

وقال، إن قوات الأمن طوقت مكان الانفجار وفتحت تحقيقا في الحادث وبدأت بتمشيط المنطقة المحيطة بالحادث بحثاً عن الأشخاص الذين يقفون خلف زرع العبوة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الشهر الماضي، انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف جنوبي البلاد، وقالت في ذلك الوقت، في بيان، إن عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف على الطريق السريع في الديوانية.

وقال نشطاء، إن إيران ستجعل العراق ساحة لحربها لكن مع التحالف الدولي ستكون حرب بالوكالة عبر ميليشياتها الإرهابية المنتشرة في العراق.

وأشار مراقبون إلى أن إيران أصدرت أوامر في اكتوبر الماضي للفصائل المسلحة الموالية لها في العراق بعدم مهاجمة الأهداف الاميركية، خشية ردود فعل حادة من الرئيس دونالد ترامب.

وطالب نشطاء عراقيون، جهاز مكافحة الإرهاب وقوات التحالف الدولي بتكثيف عملياتها العسكرية ضد داعش الإرهابي الذي يتخندق قادما من كهوف وجحور السليمانية والحدود الإيرانية وفي مكحول وحمرين.

وقال مراقبون، إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى شن ضربات موجهة ضد الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي كانت تطلق الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد.

 ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في العراق:

وقال حساب، "@ew678934for1"، "افعلها يا ترامب وخلصنا".


وأضاف، حساب، "@AUB_3"، "اليوم أشوف مقطع للحشد يردد النشيد الوطني الإيراني بالعراق، والآن استهداف للتحالف، إيران ستجعل العراق ساحه لحربها لكن التحالف يعرف أنها حرب بالوكالة"·

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أخر تعديل: الأحد، 10 كانون الثاني 2021 04:35 م
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