الخارجية: السلاح المنفلت مرفوض بالعراق.. ونشطاء: القوى السياسية تمتلك ميليشيات مسلحة بدعم من إيران

سخر نشطاء عراقيون من بيان وزارة الخارجية العراقية، حول أن السلاح المنفلت مدان ومرفوض من كل القوى العراقية، مؤكدين، أن القوى السياسية تمتلك ميليشيات مسلحة بدعم من إيران.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن السلاح المنفلت مدان ومرفوض من كل القوى العراقية.

بينما أكدت وزارة الداخلية، مصادرة الآلاف من الأسلحة المتفلتة في مناطق مختلفة من البلاد. مشددة على أن العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة.

وكانت وكالة الاستخبارات، أعلنت أنها بدأت بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة، منفذة عمليات تفتيش ميداني للمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي.

يذكر أن الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، أكدت خلال الأيام الماضية عزمها المضي قدماً في حصر السلاح المتفلت وحماية البعثات الأجنبية، لاسيما بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف الشهر الماضي محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

وقال نشطاء، نريد خطة أمنية لجمع السلاح واعتقال عناصر الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران، التي تنشر الإرهاب والدمار والخراب في البلاد.

وأضاف نشطاء، أن تسمية السلاح المنفلت مجرد تبرير لبعض الميليشيات الكلمة الصحيحة هي السلاح خارج نظام الدولة شرطة وجيش مدان ومرفوض وكأن العراق يقول للمليشيات لا تستخدمون السلاح إلا عند الحاجة في دعم الفساد ودعم إيران هذه اللغة العراقية مع الميليشيات تعني ان العراق سيبقي تحت ميليشيات مجرمة سنوات طويلة.

وأشار نشطاء إلى أن المليشيات الإرهابية التابعة لإيران تملك ترسانة من الصواريخ الإيرانية والأسلحة المختلفة، وكله أمام الرئاسات الثلاث التي تشاهد ذلك ولا تفعل شيئا.

كذلك تتطلع المدن المستعادة إلى أن تجسد الانتخابات المبكرة منفذ لإنهاء سطوة السلاح المنفلت ومافيات الفساد، وكذلك عدم تصدر الوجوه المهيمنة على المشهد إلى الواجهة مرة أخرى.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان وزارة الخارجية العراقية حول السلاح المنفلت:

وقال حساب، "@EOvftsbSSZPlkr2"، " هنا مربط الفرس من كل القوى السياسية التي تمتلك ميليشيات عسكرية وسلاح وأقواها طبعاً المدعومة من إيران".



وأضاف، حساب، "@abdulaz48248466"، " تسمية السلاح المنفلت مجرد تبرير لبعض الميليشيات الكلمة الصحيحة هي السلاح خارج نظام الدولة شرطة وجيش مدان ومرفوض وكأن العراق يقول للمليشيات لا تستخدمون السلاح إلا عند الحاجة في دعم الفساد ودعم إيران هذه اللغة العراقية مع الميليشيات تعني أن العراق سيبقي تحت ميليشيات مجرمة سنوات طويلة".



وتابع حساب، "@Mahmood87316009"، "المليشيات التابعة لإيران تملك ترسانة من الصواريخ الإيرانية والأسلحة المختلفة".





