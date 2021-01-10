الحلبوسي والسفير الأمريكي يؤكدان المراقبة الأممية للانتخابات.. ونشطاء: كي لا تتلاعب بها العصابات الإيرانية لفوز أتباعها

أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، والسفير الأمريكي ماثيو تولر، ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات العراقية، في حين رحب نشطاء عراقيون بذلك قائلين: كي لا تتلاعب بها العصابات الإيرانية لفوز أتباعها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم السبت، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر".

وأشار إلى أن "اللقاء ناقش تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والتهيئة للانتخابات المبكرة المقبلة في البلاد، وأهمية توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة نزيهة تعبّر عن إرادة المواطن، وضرورة إشراف الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي لتحظى بقبول شعبي وسياسي ودولي".

وأضاف، أن "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وأشار نشطاء إلى أن هناك مدن عراقية تعاني من سطوة جماعات متنفذة للأحزاب، وبعضها مسلحة، تسعى إلى توجيه آراء الناس بالقوة، ومن ضمن خططها السيطرة على مراكز الاقتراع.

وتتوعد هذه الميليشيات التي تتقصد الترهيب، واستعراض القوة تخويف ناشطين، إعلاميين، مدونين، وحتى سياسيين، بالإضافة إلى إرباك للمشهد الأمني قبل موعد الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في يونيو القادم.

وأكد نشطاء، أن هذه الجماعات تجمع الأسماء والعناوين والمعلومات المتعلقة بالمعارضين لتوجهاتها، حيث تصف هذه القوى المتطرفة الناشطة من لا يؤيدها بانه عميل او متآمر.

وأشار نشطاء إلى أنه من المتوقع قبيل الانتخابات تنفيذ اغتيالات وإحداث الفوضى الأمنية، من أجل عرقلة وصول ممثلين سياسيين حقيقيين للمواطنين.

بالمقابل هناك أحزاب شابة تحاول التغيير والنهوض لكنها تواجه بالتخويف والتهديد.

ووصل الامر الى تقديم إغراءات مالية لبعض الناشطين من قبل بعض الأحزاب لاستمالتهم.

ويرصد "بغداد بوست" ردود افعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على لقاء محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي مع السفير الأمريكي بالعراق ماثيو تولر:

وقال حساب، "@LzTnPozoMLcKl0r"، " صحيح لكي لا تتلاعب بها العصابات الإيرانية لفوز أتباعهم".



وأضاف، حساب، "@Salahrasam4"، " في كل الأحوال سيكون التزوير سيد الموقف".



وتابع حساب، "@redseajed"، " فاقد الشيء لا يعطيه... إذا الانتخابات الأمريكية تم تزويرها لصالح بايدن".







