وزير الموارد المائية: سنواجه شحا في المياه.. ونشطاء: هذا ما فعلته إيران بالعراق

أبدي نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، استغرابهم الشديد من أن العراق بلد الرافدين دجلة والفرات من الممكن أن يتعرض لأزمة شح في المياه.

يأتي ذلك بعدما، أكد مهدى رشيد الحمداني وزير الموارد المائية، أن العراق سيواجه شحا في المياه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع تركيا وإيران حول حصة المياه في نهري دجلة والفرات.

يذكر أن أزمة المياه بدأت تطفو على السطح مع إعلان تركيا بدء ملء سد "إليسو"، والذي يخشى العراقيون من أن يتسبب في موجة من الجفاف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، بأن "مشكلة المياه مع الجانب التركي ليست وليدة اليوم بل هي منذ سنوات عدة"، مبينا أن "المفاوض العراقي لم يكن موفقا في إبرام الاتفاقيات مع الجانب التركي من أجل تقاسم المياه".

وأكد الحمداني، أن كميات المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة 50 في المئة نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات.

كما أوضح، أن الوزارة عملت "على وضع استراتيجية لتقييم وضع العراق في ملف المياه لغاية العام 2035، تتضمن سيناريوهات عدة لأسوأ الاحتمالات.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية منصور البعيجي، إن ما يحصل من استقطاع لحصة العراق المائية أمر خطير جدا وسيضر بالزراعة بشكل وسيؤدي الى كارثة اذا استمر هذا الاستقطاع لحصتنا المائية من دول المنبع الامر الذي ينذر بكارثة لا يمكن أن يستمر السكوت او التهاون مع التعامل معها كونها تمثل المصلحة العامة لبلدنا.

ودعا البعيجي الحكومة العراقية إلى التحرك سريعا والتعامل مع دول المنبع من خلال استخدام كافة الخطوات للضغط عليها من اجل ضمان حصتنا المائية خصوصا والعالم يمر بأزمة كورونا لذلك ان وضع البلد لا يتحمل أزمة أخرى إذا ما استمر التجاوز وقطع حصتنا المائية بهذا الشكل الكبير الذي سيؤدي الى كارثة طبيعية في بلدنا.

وقال نشطاء إن ذلك الفعل هو من إيران الذي لا تريد خيرا للعراق، وتريد تعطيشه وإجباره على فعل ما تريد، وكأن لم يكفها قتل ميليشياتها للعراقيين.

وأكد نشطاء، أن إيران دولة إرهابية تنتهك حقوق الإنسان والشعب العراقي، ولابد من اللجوء للمجتمع الدولي والمطالبة بوقف الانتهاكات الإيرانية ضد الشعب العراقي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات وزير المياه العراقي حول مواجهة العراق شحا في المياه:

وقال حساب، "@f8y1"، " عراق النهرين تواجه شح مياه! هذا ما فعلته إيران بالعراق، وما ستفعله أدهى وأمر".

وأضاف، حساب، "@AsieriKhalied"، " الله يرحم صدام حسين يا أذناب إيران".