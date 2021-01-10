الكاظمي: قواتنا الأمنية تمثل عنوان الدولة.. ونشطاء: من قتل ثوار تشرين والهاشمي والسراي وتحسين وغيرهم؟

وجه نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة أسئلة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حول من قتل ثوار تشرين وهشام الهاشمي والنشطاء ريهام وتحسين وغيرهم؟.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن الشرطة قادرة على القيام بدورهم في حفظ الأمن الداخلي وحماية الشعب.

وقال الكاظمي خلال احتفالية عيد الشرطة: أحييكم أيها الأبطال في قواتنا الأمنية البطلة وفي كل مفاصل وزارة الداخلية في هذه المناسبة التي تمثل عنوان الدولة والمشروع الوطني.

وأضاف أن العراقيين يقدّرون عاليا التضحيات الكبيرة التي قدمتها مؤسسات وزارة الداخلية، شهداء الداخلية هم شهداء العراق ورموزه، وسنقف كعراقيين كل يوم مقدّرين تلك التضحيات التي قادت الى حماية العراق وتحرير أرضه من براثن عصابات داعش الإرهابية.

وتابع الكاظمي: هناك محطات كبيرة في عمل الداخلية لا يتم أخذها بحجمها الحقيقي.. الأمن المحلي ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات وتأمين المناطق وتسهيل معاملات البطاقة الموحدة والجوازات وغيرها، كلها نشاطات كبيرة وجهود جبارة تؤتي ثمارها على الأرض.

وتابع: تحديات البلد كبيرة وهي فرصة للإصلاح والتعاون فيما بيننا ومع مؤسسات الدولة، من أجل العنوان الوطني الكبير ومفهوم الدولة.

وقال نشطاء، إن البلد الذي يكرم فيه الجاهل ويذل فيه العالم ، وتكون فيه الأولويات بحسب المحسوبية ، فلن تكون له هيبة ولا كرامة بين البلدان.

وأضاف، نشطاء أن معظم من كرمهم الكاظمي من الميليشيات وضباطهم دمج من ميليشيا هادي العامري الجندي المخلص لأهله الإيرانيين.

وقال النشطاء للكاظمي والقوات الشرطية، أنتم تتحملون قتل الشعب العراقي ولائكم للخارج وما يحصل في محافظة ذي قار دليل قمعكم للشعب.

وأضافوا أن الكاظمي هو رئيس وزراء الأحزاب والميليشيات، وليس رئيس وزراء البلد الذي من المفترض أن يدافع عن الشعب العراقي.

وتساءل النشطاء، أين حقوق ورواتب ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان الكاظمي:

وقال حساب، "@F5OgMRSlSRUSwvr"، "من قتل ثوار تشرين ومن قتل المظلوم هشام وريهام و تحسين والأبرياء و الأطفال تحت غطاء الحشد والفتوى وأنت يا كاظمي تعرف من هم؟".



وأضاف، حساب، "@alnassiri22"، " معظمهم من الميليشيات وضباطهم دمج من التوابين ميليشيا العامري الجندي المخلص لأهله الإيرانيين".



وتابع حساب،"@meethaq24271937"، " أنتم تتحملون قتل الشعب العراقي ولائكم للخارج وما يحصل في محافظة ذي قار دليل قمعكم للشعب".



وذكر حساب، "@MohammedWahbiK1"، " أنت رئيس وزراء الأحزاب والمليشيات .. ليس لك علاقة بالشعب العراقي".







