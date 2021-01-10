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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 كانون الثاني 2021 10:39 ص

وزارة الصحة تعلن خطة التطعيم الأولية: 60 منفذاً لصرف لقاح ’فايزر’

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أعلنت وزارة الصحة، ، تحديد 60 منفذا لصرف لقاح "فايزر" في المستشفيات حصرا،.  .  
وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح صحفي إن "الوزارة أعدت خطة لتحديد منافذ لقاح فايزر حال وصوله إلى العراق"، مشيراً إلى أن "الخطة ستشمل جميع المحافظات، وستكون المنافذ في المستشفيات حصرا.ً"  
وأضاف الحلفي، "هناك نحو 60 منفذا تلقيحياً"، مؤكداً "زيادتها في حال احتاجت وزارة الصحة إلى ذلك.
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