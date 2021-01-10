قائممقام سنجار : أكثر من 250 حالة انتحار بين الأيزيديين في مخيمات النزوح



كشف النائب السابق، قائممقام قضاء سنجار الحالي، المهندس، محما خليل قاسم علي عن ان "حالات الانتحار للايزيديين في مخيمات النزوح وصلت خلال السنوات الماضية الى الان الى اكثر من 250 حالة انتحار، مشيرا الى ان الاسبوع الحالي شهد اربع حالات انتحار، اخرها لفتاة انتحرت في مخيمات النزوح".

ووجه علي آغا في بيان نداء استغاثة الى الحكومة العراقية وكل الشرفاء في العالم "بانقاذ ما تبقى من الايزيديين، بتطبيع الاوضاع في سنجار، وقيام الحكومة بواجباتها الدستورية القانونية تجاه جميع ابناء الشعب العراقي وبالاخص اهالي سنجار وانتشالهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها، والتي انعكست سلبا على نفسيتهم ونتج عنها حالات انتحار كثيرة جدا".





واشار الى ضرورة تطبيع الاوضاع في سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، وانهاء السلاح المنفلت وغياب القانون وانهاء ظواهر الخطف التي يتعرض لها الاهالي، فضلا عن المقابر الجماعية، ودمج الناجيات مع المجتمع وتعويض الضحايا، وتوفير الامن والخدمات".

