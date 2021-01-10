الغانمي:بعض المحافظات فيها معامل لإنتاج وتحوير وتطوير المخدرات

اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي :" ان المخدرات سبب في 70 بالمائة من الجرائم ".



وقال الغانمي في تصريح متلفز :"ان بعض المحافظات فيها معامل لانتاج وتحوير وتطوير المخدرات.



واوضح :" ان الوزارة ستتسلم ملف الامن الداخلي بالمحافظات بعد الانتخابات ".



واشار الى :"ان وزارة الداخلية تدير الملف الامني بالكامل في محافظات بابل والديوانية وواسط.

