أبو الغيط يرحب بقرارات القمة الخليجية الاخيرة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.



ونشر الحساب الرسمي لجامعة الدول العربية على /فيسبوك/ مساء امس، تأكيد أبو الغيط في تصريحات صحفية عقب مشاركته في القمة الخليجية، أن : أي تحركٍ فعال يؤدي إلى تصفية الأجواء العربية ويصب في صالح النظام العربي الجماعي هو محل ترحيب.. وهو يعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها.



وقال أبو الغيط: لا شك أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الأخوة، فالخلافات العربية تخصم من الأمن العربي وينبغي تجاوزها في أسرع وقت.



ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن الأمين العام للجامعة العربية، تشديده على أهمية العمل على تعزيز هذه الحالة الإيجابية التي تولدت عن قمة العلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة، مشيرا إلى :" أن أبو الغيط ثمن عاليا الجهود التي قامت بها الدول العربية المعنية من أجل العمل على إنهاء الخلافات العربية في توقيت عصيب يواجه فيه العرب تحديات مصيرية