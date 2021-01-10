نائب يستبعد استجواب وزراء ومسؤولين في الحكومة خلال تمديد الفصل التشريعي الحالي

استبعد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، استضافة واستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الكاظمي، مشيرا إلى أن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد من اجل الموازنة.

وقال المسعودي إن “تمديد الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد سيكون مخصص لاقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021”.

واضاف ان “التمديد جاء لقضية معينة وهي مشروع الموازنة”، مشيرا إلى أن “جميع الجلسات المقرر انعقادها ستخصص لاقرار الموازنة فقط”..