الحلبوسي يبحث مع السفير الأمريكي الإشراف الدولي على الانتخابات المقبلة

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ، مع السفير الاميركي ماثيو تولر تطورات الاوضاع الامنية والسياسية والتهيئة للانتخابات المبكرة المقبلة في البلاد.



وتم في اللقاء حسب بيان لمكتب الحلبوسي البحث في اهمية توفير الاجواء المناسبة لاجراء انتخابات حرة نزيهة تعبّر عن ارادة المواطن، وضرورة اشراف الامم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي ، لتحظى بقبول شعبي وسياسي ودولي.



واشار البيان الى ان الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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