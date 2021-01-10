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الأحد, 10 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 كانون الثاني 2021 10:08 ص

الصيدلي يدعو الكاظمي لايقاف ما تتعرض له نينوى من تزوير وتلاعب في السجلات والسندات العقارية

الصيدلي
دعا  عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى  محمد إقبال الصيدلي ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اتخاذ قرار حاسم لوقف ما تتعرض له نينوى منذ ٢٠١٧ من تزوير وتلاعب في السجلات والسندات العقارية.


 وشدد في بيان على اهمية ان يتخذ الكاظمي قرارات حاسمة لايقاف التجاوز على ممتلكات الدولة والمواطنين، والتلاعب بالعقارات والاراضي منذ سنة 2017 واعادة الحقوق لأصحابها .

 وقال الصيدلي أن ماتعرضت له نينوى من سياسة التهميش والاقصاء والاهمال سبب لها الكثير من المشاكل والعقبات وعلى كافة الصعد والواجب الوطني والاخلاقي يحتم على الجميع التكاتف لإنقاذها.
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