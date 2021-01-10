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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 كانون الثاني 2021 01:12 ص

مجزرة في ذي قار.. مفوضية حقوق الإنسان تدعو الكاظمي لوقف اختطاف النشطاء واغتيالهم

ذي قار

منظمات حقوقية: 60 عملية قتل ومحاولة اغتيال للنشطاء في 4 أشهر

"الأمور خرجت عن السيطرة".. هناك مجزرة قائمة في ذي قار، ولا وجود للأمن ولكن لعصابات إيرانية مسلحة استباحت دماء النشطاء في معقل الثورة العراقية وهناك قوائم مفتوحة للاغتيالات.
وعليه طالبت مفوضية حقوق الانسان، مصطفى الكاظمي بالتدخل واعادة الأمن لذي قار والناصرية وإيقاف قتل النشطاء.
وكانت قد دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإدارة الملف الأمني في محافظة ذي قار، مشيرة إلى أنها رصدت حالات اغتيال واختطاف في اليومين الماضيين.
وقالت المفوضية في بيان لها، أنها "راقبت من خلال فرقها الرصدية الأحداث الجارية في محافظة ذي قار خلال اليومين الماضيين، والتي وثقت فيها حصول حالات اغتيالات واختطاف. وأشارت إلى "حصول صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية استخدمت فيها القوات الامنية الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي كما استخدم المتظاهرون الحجارة ضد القوات الامنية".
وبينت أن عدد الإصابات بلغ (43) من المتظاهرين واغتيال (2) تلتها حملة اعتقالات قامت بها القوات الامنية ضد ناشطين ومتظاهرين حيث تم اعتقال (30) متظاهر بينهم صحفي.


وأكدت المفوضية على حق المواطن بحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والامن والامان، داعية "كافة الاطراف الى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار بدلا من لغة العنف والعمل معا للحفاظ على امن المحافظة وحقوق أبنائها.
ودعت المفوضية الكاظمي، إلى تولي الملف الأمني في المحافظة الذي شهد العديد من الانتكاسات والانتهاكات ومعالجة كافة الملفات وإعادة الأمن والامان لهذه المحافظة وإيقاف مسلسل الاغتيالات والخطف وتقييد الحريات.
يأتي هذا فيما يتفق الكثيرون، إن عمليات الاغتيال التي طالت وتَطال الناشطين في العراق مُنظّمَةٌ وليسَت عبَثيَّة.
وتقف خلفها الميليشيات الموالية لإيران وهى لم تنكر ذلك.
وازدادَت وتيرة الاستهدافات لناشطي وناشطات العراق بشكل واضح منذ الصيف الماضي، وكان أبرزها اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، 6 يوليو 2020.
وارتفعت حصيلة الاغتيالات للنشطاء، إذ اُغتيلَ 29 ناشطاً وناشطة بغضون 4 أشهر في الفترة من أغسطس حتى ديسمبر الماضي. ووفق منظمات حقوقية، جرت في نفس الفترة 30 محاولة اغتيال أخرى بنفس هذه الفترة للناشطين لكنها فشلَت.
جدير بالذكر، أن نحو 700 ناشط ومتظاهر قتلوا منذ انطلاق "حراك أكتوبر"، وأُصيب نحو 25 ألفا، منهم 5 آلاف بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسميّة وغير الرسميّة.
ويقول خبراء، إن ما حدث في العراق مهزلة أمنية بكل المقاييس ولا أحد قادر على وقفها.
ا.ي

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