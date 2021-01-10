السلاح المنفلت في العراق.. مصدره إيران وبيد عصاباتها

اقتحموا مخازن العصائب والنجباء وكتائب حزب الله



قال خبراء، إن الحرب على السلاح المنفلت التي يقول الكاظمي إنه يقودها لن تستطيع أن تحقق نتائج فعالة وملموسة لدى الشارع العراقي. لأنها ببساطة حرب بعيدة عن المصادر الأساسية للسلاح والموجود لدى عصابات ايران.

فالحرب على السلاح المنفلت لا يجب ان تقتصر على مصادرة "السلاح الفردي" ولكن التصدي بقوة لسلاح عصابات إيران.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية، أن السلاح المنفلت مدان ومرفوض من كل القوى العراقية.



ياتي هذا فيما وقع هجوم بعبوات ناسفة على رتل لوجستي تابع للتحالف في بابل جنوب العراق.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية، مصادرة الآلاف من الأسلحة المتفلتة في مناطق مختلفة من البلاد. كما شددت على أن العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة.

وكانت وكالة الاستخبارات، قد أعلنت في بيان لها، أنها بدأت بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة، منفذة عمليات تفتيش ميداني للمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي.



ويذكر أن الحكومة، برئاسة مصطفى الكاظمي، أكدت خلال الأيام الماضية عزمها المضي قدماً في حصر السلاح المتفلت وحماية البعثات الأجنبية، لاسيما بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف الشهر الماضي محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

وفي تحدٍ جديد لسلطة الكاظمي، جددت كتائب حزب الله العراقية، تأكيدها أنها لن تسمح لأحد بنزع سلاحها.

يشار إلى أنه غالباً ما تشهد العاصمة بغداد، عمليات إطلاق صواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء، ما يحرج الحكومة ويظهرها بمظهر العاجز عن السيطرة على الأمن وتفلت تلك الفصائل الموالية لإيران، في حين تتهم واشنطن مسلحين مدعومين من إيران بشن تلك الهجمات الصاروخية من حين لآخر على المنشآت الأميركية.

وعلق خبراء، بأن رغبة الكاظمي في جمع السلاح المنفلت لن تتخطى عتبات بسيطة رغم البروبجندا التي يقوم بزفها، ما لم تُقتحم مخازن سلاح الحشد الشعبي الإرهابي ومخازن عصابات مثل ميليشيا النجباء وحزب الله العراق والعصائب الارهابية

أ.ي