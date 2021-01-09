جهل خامنئي ونكبة الإيرانيين.. المرشد يحظر لقاحات كورونا وغضب عارم

ناشطون: أكبر عملية أسر في التاريخ والشعب الإيراني يدفع الثمن



في جهل مطبق، يؤكد أن هذه المرجعيات الدينية الإرهابية ليست أكثر من عقول متحجرة، لا تعرف سوى الإرهاب ولا تفهم سوى في عمليات القمع والقتل.

تزايد الغضب من قرار المرشد الإرهابي، خامنئي، منع لقاحات كورونا عن الايرانيين، رغم ان طهران موبوءة بالفيروس وهناك تقارير تؤكد اصابة مليون ونصف مليون حالة في إيران منذ العام الماضي.

وهو القرار الذي اثار ضجة عالمية ومحلية ونشطاء إيرانيون، اعتبروها أكبر عملية أسر في التاريخ.



وكان قد منع المرشد الإيراني، الإرهابي علي خامنئي، ايران من استيراد لقاحات كوفيد- 19 التي تنتجها شركة فايزر - بيونتيك الأميركية واسترازينيكا البريطانية.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة، إن استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية ممنوع، مضيفا أنا حقاً لا أثق بهم، ربما يريدون اختبار لقاحاتهم في بلدان أخرى. ويشار إلى أنه بعد قرار خامنئي، علقت إيران استيراد 150 ألف جرعة من لقاح فايزر.

ولطالما عارض الإرهابيون، في إيران اللقاحات الأميركية الصنع. ففي ديسمبر الماضي، رفض الحرس الثوري استخدام اللقاحات الأجنبية ضد كورونا بالكامل.

وقال اللواء محمد رضا نغدي إن الحرس الثوري "لا يوصي بحقن أي لقاح أجنبي".

وتتناقض تصريحات خامنئي مع ما أعلنه محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، الشهر الماضي، حول موافقة وزارة الخزانة الأميركية على بيع اللقاحات لإيران، قائلا إن طهران خصصت 200 مليون يورو لشراء اللقاح.



وقال همتي في حينه إن طهران دفعت ثمن شراء 16.8 مليون جرعة من لقاح كورونا عبر برنامج "كوفاكس" لحساب حملة منظمة الصحة العالمية.

وكانت الحكومة الإيرانية، قد ادعت أنها تواجه مشكلة في شراء لقاح كورونا بسبب العقوبات الأميركية، لكن المتحدث باسم برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، الذي يوزع اللقاحات بين الدول، قال في وقت سابق إن الحكومة الأميركية سمحت بهذا الإجراء، ولا توجد مشكلة قانونية أمام إيران في شراء اللقاح.

في المقابل، وما إن بثت تصريحات خامنئي، حتى أعلن المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، إلغاء استيراد 150 ألف جرعة من شركة "فايزر" من الولايات المتحدة.

هذا وأعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إيران وفق العربية، تفعيل هاشتاغ (اشتروا اللقاح) الذي انطلق قبل أسابيع ضمن حملة تدعو مسؤولي الحكومة إلى وضع هذه القضية على أجندتهم على الفور، بدل استمرار إنفاق أموال البلاد على التدخلات الخارجية.



واتهم الصحافي رضا حقيقت نجاد، بتشجيع التهريب، وكتب عبر تويتر: لقد قدم خامنئي أفضل فرصة لتجار الأدوية بإعلانه منع استيراد اللقاحات البريطانية والأميركية واضاف هذه هي وظيفة زعيم المافيا: تنشيط التهريب".

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعات هولندية، عمار ملكي، 80 مليون شخص أسرى بيد الارهابي خامنئي، ومغامراته التي أوقعت الناس في براثن أشد العقوبات، فقد أنفق أموال البلاد على الإرهاب والحروب، وقتل الناس في الشوارع.

ومضيفا، يحصد فيروس كورونا أرواح الناس وهو يقول لن نشتري لقاحات! إنها أكبر عملية احتجاز رهائن في التاريخ!".

وتواصل الغضب، وكتب الصحافي، سامان رسول بور، وفق ما نقلت "العربية"، طرق الإيرانيون كل الأبواب وأطلقوا حملة اشتروا اللقاح، لكن خامنئي وقف بوجه 80 مليون مواطن، وقال: لن أشتري، بل سأمنع شراءه أيضا.. هذه الجملة وحدها جريمة ضد الإنسانية.

ووفق أحدث الإحصائيات، توفي حوالي 56 ألف شخص في إيران بسبب مرض "كوفيد 19"، فيما أصيب ما يقرب من 1.3 مليون.

وعلى خطى خامنئي، كرر الرئيس الإيراني حسن روحاني مواقف المرشد الارهابي، قائلا في تصريحات: لن نسمح بأن يستخدم شعبنا أداة لتجارب اللقاحات.

وزعم أن "الشركات الأجنبية أرادت إعطاء إيران لقاحات لفحصها على الإيرانيين، فمنعت وزارة الصحة استيرادها.

ودخلت منظمة الصحة العالمية على الخط، بعد منعه البلاد من استيراد لقاحات أميركية أو بريطانية، ردت وكالة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمسؤولة عن توزيع لقاحات كورونا، على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي منبهة إلى ضرورة عدم تسييس تلك القضية.

وقالت الوكالة، إنها توفر مجموعة واسعة من اللقاحات المتاحة، وإن الحكومات لديها العديد من الخيارات للاختيار من بينها.

وأوضح مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحي في المنظمة العالمية، لإذاعة " بي بي سي" الفارسية، أن المنظمة "شددت مرارًا وتكرارًا على عدم تسييس قضية كورونا واللقاحات أيضا.

وعليه فمواقف إرهابي إيران الأول خامنئي، تتعارض مع كافة مواقف وبروتوكولات الصحة العالمية والمواثيق الإنسانية التي تحث على تلقي الأدوية واللقاحات حال انتشار الأوبئة.

ا.ي