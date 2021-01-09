الناصرية تشتعل من جديد.. الاغتيالات والاعتقالات لا تتوقف وحكومة الكاظمي متآمرة

عمليات كر وفر بين متظاهرين وعناصر أمنية بساحة الحبوبي وغليان بسبب الملاحقات



اشتعلت الاحتجاجات في مدينة الناصرية ومحافظة ذي قار "معقل" احتجاجات تشرين من جديد، والسبب استمرار تواصل الاعتقالات والملاحقة والاغتيالات بحق "نشطاء العراق" والثوار في المدينة وتآمر حكومة الكاظمي وصمتها.

وقال نشطاء، إن حكومة الكاظمي ضالعة في القتل، لأنها لم تتحرك طوال الشهور الماضية لملاحقة "القتلة" وتريد من النشطاء وذويهم واصدقائهم الصمت تجاه المجازر في حقهم وهو ما يزيد الاحتقان والغليان وآخرها اغتيال محامي شنقا في منزله وملاحقة النشطاء.

وكان قد تمكن متظاهرون، من السيطرة على ساحة الحبّوبي، بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار، عقب صدامات مع الأجهزة الأمنية، التي حاولت منعهم من الوصول إلى الساحة. وانطلقت من قرب الساحة، والمناطق القريبة منها، احتجاجاً على اعتقال الناشطين، والتضييق الحاصل في الساحة، واستمرار الاغتيالات، قبل أن تتحول إلى صدامات مع القوات الأمنية، التي أطلقت الرصاص الحي في الهواء لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة الحبّوبي.



وتشهد المحافظة منذ يومين، احتجاجات واسعة للتنديد باعتقال السلطات المحلية الناشط في الاحتجاجات الشعبية إحسان أبو كوثر، وملاحقة آخرين.

وخلال الشهر الماضي، أبرم اتفاق بين الحكومة، والمتظاهرين في المحافظة بشأن إنهاء الاحتجاجات، مقابل عدم ملاحقة المتظاهرين، والتعاون مع القضاء لإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بعودة الاعتصامات وقتما شاء المتظاهرون. لكن حكومة الكاظمي ابتعلت كل هذه الوعود.

فيما تمثل الناصرية معقلاً رئيسياً لحركة تشرين التي انطلقت العام الماضي، مطالبة بمكافحة الفساد، ووقف المحاصصة، وإبعاد الأحزاب عن الحكومة.

ويشار إلى أن محافظة ذي قار، تعد من أبرز المحافظات التي شهدت احتجاجات متواصلة منذ أكثر من عام، فيما شهدت ساحة الحبوبي، سقوط مئات القتلى والجرحى بالرصاص والقنابل الدخانية خلال الفترة الماضية.



وبالرغم من أن بعثة الأمم المتحدة في العراق، كانت دعت أكثر من مرة إلى حماية الناشطين، وملاحقة المتورطين في عمليات الاغتيال والقتل التي حصدت منذ انطلاق التظاهرات قرابة 1000 شخص إلا أن هذا لم يتحقق.

وفيما تجددت التظاهرات الاحتجاجية في مدينة الناصرية، أقدمت احدى ميليشيات الحشد الإجرامي، على قتل المحامي علي الحمامي في منزله بقضاء الشطرة شمال المحافظة.

واستنكرت نقابة المحامين في بغداد، وغرفة محامي قضاء الرفاعي حادث القتل. وكشفت عن تفاصيل مروعة حول الطريقة التي نفذ بها الجناة جريمتهم.

وقالت غرفة محامي قضاء الرفاعي، نستنكر الحادث البشع والإجرامي بقتل المحامي علي الحمامي داخل منزله الذي طالته يد الغدر الجبانة بالسطو على بيته وقتله خنقا، بعد تكتيف يديه ورجليه بواسطة جامعات حديدية وتكميمه بلاصق وأكياس من النايلون، وأضافت أنها جريمة جبانة تحتم على الأجهزة الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات من أجل الإسراع بكشف ملابساتها وتفاصيلها.

وعلق الناشط عبد الوهاب الحمداني لـ"الشرق الأوسط"، إن التظاهرات انطلقت على خلفية قيام الأجهزة الأمنية في المحافظة باعتقال بعض الناشطين، ما دفع إلى التحشيد للخروج بتظاهرة. وأضاف أن المدينة تشهد وجودا أمنيا مكثفا منذ أسابيع للحيلولة دون تجدد الاحتجاجات.

وقال خبراء، لـ"بغداد بوست" ان احتجاجات الناصرية تأكيد على فشل دولة الكاظمي في تعزيز الأمن وفي فرضه داخل العراق من ناحية، ومن ناحية أخرى التآمر مع ميليشيات العراق من ناحية ثانية على الإطاحة بالتظاهرات والمتظاهرين وفي النهاية كل ذلك يصب في مصلحة إيران وعصاباتها.

ا.ي