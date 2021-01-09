الولايات المتحدة تُنذر "الحشد" وتعاقب رئيسه الإرهابي فالح الفياض

وزارة الخارجية تنصاع لعصابات إيران وتستنكر قرار واشنطن وتعتبره غير مقبول

حزب الله: نرفض توقيع العقوبات على الفياض



جاءت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على رئيس الحشد الشعبي الإرهابي، فالح الفياض، لتؤكد أن هذا الميليشياوي يثير قلقا بالغا في العراق من جهة. ويهز استقرار البلاد والأمن فيها ويأتمر بأمر إيران لتجذير الفوضى في العراق.

لكنه وكما كان متوقعا، أثار ضجة كبيرة من جانب "الدولة الرسمية"، ومن جانب إرهابيين مناصريين للحشد الميليشياوي. ففى الوقت الذي رفضت فيه خارجية العراق القرار، أعلنت ميليشيا حزب الله، تأهبها واستنفار طاقاتها.

وكانت قد فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على الإرهابي، فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي الإجرامي بالعراق، مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان وتسهيله شن "هجمات إرهابية".



وقالت وزارة الخزانة في بيان لها، إن الفياض كان جزءاً من خلية أزمة تتألف من قادة ميليشيات الحشد الشعبي الاجرامي، التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني الارهابي.

وحملتها مسؤولية الاغتيال والإرهاب، وقالت إن عناصر قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران تواصل شنّ حملة اغتيال ضد النشطاء السياسيين في العراق، الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان وحكومة نظيفة.

وعلق وزير الخزانة، ستيفن منوتشين بالقول: الإرهابي فالح الفياض وغيره من المتشددين والسياسيين المتحالفين مع طهران، حيث وجهوا وأشرفوا على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين، وشنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني. مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من حقهم في الاحتجاج السلمي والسعي لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلادهم.



ورد الإرهابي، رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، بحسب ما نقلت عنه قناة ميليشيا النجباء، إن خروج القوات الأميركية من البلاد يعطي العراق حقيقة استقلاله. وزعم الفياض، لابد من الرد على اغتيال سليماني وابو مهدي المهندس.

وفي اطار الانصياع للميليشيات، عبرت وزارة الخارجية، عن استغرابها من القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الارهابي فالح الفياض. واعتبرت في بيان أن القرار يمثل مفاجأة غير مقبولة!

وأكدت الخارجية، أنها ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن الخزانة الأميركية بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك.

وهو بالطبع موقف مغاير لما كان ينتظره ملايين العراقيين، فالارهابين لا يدافع عنهم أحد وبيان وزارة الخزانة الامريكية معروف تماما.

وانتفضت ميليشيا حزب الله اللبناني الارهابية، دفاعاً عن الفياض. واستنكر حزب الله في بيان الخطوة الأميركية.

وتعلق برقبة قادة الحشد الإرهابي الإجرامي في العراق تهما عدة منها:

إطلاق صوارخ ارهابية على المنطقة الخضراء ووسط بغداد والسفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي

ممارسة أعمال قتل واغتيالات وقنص بحق نشطاء العراق الذين يتصدون للسطوة الإيرانية في العراق.

علاوة على القيام بأدوار اقليمية في سوريا ولبنان، والقيام بأعمال إرهابية موجهة من الحرس الثوري الإيراني.

وعليه جاء القرار ليثلج صدور ملايين العراقيين ويوجه ضربة قاصمة للحشد الإجرامي.

أ.ي