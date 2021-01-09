مطالبات بإنهاء تواجد عشرات البعثات العراقية بالخارج.. ونشطاء: عديمة الجدوى وتصرف أموالا طائلة

رحب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بمطالبة النائبة ندى شاكر جودت، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء عشرات البعثات الدبلوماسية العراقية خارج العراق لعدم جدواها ولصرفها أموالا طائلة.

وقال نشطاء، إن تلك البعثات تحصل على رواتب ومخصصات انفجارية غير الجواز الدبلوماسي وأرقى البيوت، ويحققون مصالحهم الخاصة أكثر من العراق.

وقالت النائبة، ندى جودت، إن العشرات من البعثات يجب أن تغلق من قبل وزارة الخارجية كون العراق لم يستفد منها سيما مع دول لا ترتبط مع العراق بعلاقات تجارية او يتواجد فيها جالية عراقية.

وأضافت أن القنصليات والسفارات العراقية تصرف مبالغ طائلة من أجل تمرير سياسة بعض الأحزاب دون أي مصالح عراقية.

وأشارت إلى أن الحكومة متناقضة بشان الحديث عن التقشف وقطع رواتب الموظفين خلال الموازنة الحالية في حين تدفع رواتب كبيرة للغاية لموظفي بعثاتها غير النفعية وعديمة الجدوى.

وقال نشطاء، إن موظفي تلك البعثات سقطت مفردة الوطن لديهم والعراق لديهم مصدر للمال والامتيازات، فهذه الكيانات توظف من ليس على استعداد للتضحية من أجل الوطن.

وأشار نشطاء إلى أن هؤلاء الموظفون يعتبرون عودتهم إلى العراق كالمنفى لهم، كونهم تعودوا على حياة الرفاهية والأصل هو غياب الحس الوطني وحب العراق.

وأكد مراقبون، أن العراق أصبح في ظل حكومات الاسلام السياسي وفسادها مجرد محل تجاري لجمع الثروة وتكوين الذات وبعدها يعيش خارجه..

وأشار نشطاء إلى أن تعيين هؤلاء الموظفين لم يأتي بسياقات مهنية أو استحقاقات وظيفية، وإنما مكافئات على أساس المحسوبية والمنسوبية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مطالبات نيابية بإنهاء تواجد عشرات البعثات العراقية بالخارج:

وقال حساب، "@bahaahmed89"، " هاي غير الرواتب والمخصصات الانفجارية والجواز الدبلوماسي وأرقى البيوت، للمعلومة سمعت السائق في السفارة العراقية بإيران راتبه ١٢٠٠ دولار".



وأضاف، حساب، "@SadikKSadik1"، " إن هؤلاء سقطت مفردة الوطن لديهم والعراق لديهم مصدر للمال والامتيازات تبا لهذه الكيانات التي توظف من ليس على استعداد للتضحية من أجل الوطن".



وتابع حساب، "@abofatema64"، " يعتبرون عودتهم إلى العراق كالمنفى لهم. ..كونهم تعودوا على حياة الرفاهية، والأصل هو غياب الحس الوطني وحب العراق".