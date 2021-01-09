قوات القمع تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين.. ونشطاء: تحية لشباب الناصرية الأبطال

قدم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، التحية للمتظاهرين بالناصرية في ذي قار بعد خروجهم لليوم الثاني على التوالي في تظاهرات كبرى احتجاجا على اعتقال ناشط بالحراك الشعبي.

وحيا النشطاء المتظاهرين على صمودهم أمام القوات الأمنية القمعية والتي تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على شباب المتظاهرين فضلا عن الاعتقالات العشوائية.

وأفاد نشطاء، بأن "مئات المتظاهرين خرجوا في مدينة الناصرية بذي قار، لليوم الثاني تواليا، على خلفية اعتقال قوات الأمن، الثلاثاء، الناشط إحسان الهلالي".

وذكر النشطاء، أن المحتجين أغلقوا الطرق الرئيسية في الناصرية بالإطارات المشتعلة.

وأوضحوا أن قوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام الهراوات، فيما رد المحتجون برشقها بالحجارة.

وأسفرت المواجهات عن إصابة متظاهرين، دون أن يتسنى معرفة عددهم أو حالتهم الصحية.

وقد اعتقلت قوات الأمن، الناشط في الحراك الشعبي إحسان الهلالي بمدينة الناصرية، ومنذ العام الماضي، يشهد العراق احتجاجات واسعة النطاق، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.



ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة العشرات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد ومحاربة الفساد.

ويؤكد ناشطون في مدينتي الناصرية والبصرة أسخن المدن الجنوبية على مستوى الاحتجاجات، أن الحكومة والأحزاب والمليشيات على حد سواء، يحاولون ضرب الفاعلين في الاحتجاجات وإسكاتهم لضمان عدم تكرار الانتفاضة مرة أخرى.

وقال نشطاء، إنهم يتعرضون لعمليات استهداف ممنهجة تنفذها قوات حكومية، ومن جهة أخرى المليشيات، بدعاوى وحجج مختلفة.

وأوضحوا أن الحكومة تتهم الناشطين بحرق مقرات ومكاتب أحزاب في الأشهر الأولى للانتفاضة، وذلك بناء على مذكرات توقيف أصدرها القضاء، بدفع من فصائل وأحزاب معروفة، والتي تقوم في الوقت ذاته باستهداف ناشطين آخرين.

وأكدوا "وجود حراك فعلي يجري الآن لعودة الاحتجاجات، رغم القيود المفروضة، والتي تنزع أي صفة من صفات الديمقراطية التي تتشدق بها أحزاب السلطة".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تظاهرات الناصرية:

وقال حساب، "@1MOHAMMEDQASIM1"، " ما يحدث الآن في الناصرية هو ردة فعل طبيعية على سلسلة الاعتقالات الغير مبررة للمتظاهرين السلميين ومداهمة البيوت والخطف والتغييب والعبوات المتكررة التي تطال البيوت بتغليس وتماهي تام من قبل القوات القمعية المنتشرة بكثافة في المدينة".



وأضاف، حساب، "@alifiras0"، " قمع واعتقالات مستمرة بحق الثوار السلميين في الناصرية، قرب جسر إبراهيم الخليل".



وتابع حساب، "@ali3udeh"، " أين موقفكم باقي المحافظات شباب مدينتي تقمع وتقتل وتعتقل؟، أنقذوا الناصرية، كيف نسيتم وقفة الناصرية معكم في الثورة".



وذكر حساب، "@allowan1"، " تحية لشباب الناصرية الأبطال".





