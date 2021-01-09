دول ضحايا الطائرة الأوكرانية يطالبون إيران بتحقيق العدالة.. ومغردون: لابد من محاكمة القادة العسكريين الإيرانيين

طالب مغردون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، المجتمع الدولة بمحاكمة القادة العسكريين الإيرانيين بعد مرور عام على حادث إسقاط إيران طائرة أوكرانية.

وذكرت الدول التي لقي مواطنوها حتفهم عندما أسقطت إيران طائرة أوكرانية، إنها تريد من إيران تحقيق العدالة والتأكد من أن تقدم طهران تعويضات كاملة لأسر الضحايا والدول المتضررة.

وأكدت أوكرانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والسويد، في بيان مشترك صدر بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم 752، إنهم يريدون من طهران تقديم تفسير كامل وشامل للأحداث والقرارات التي أدت إلى تحطم الطائرة المروع هذا.

وكانت السويد قد ذكرت في وقت سابق أن إيران وافقت على تعويض أسر الضحايا الأجانب.

وجاء إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة، في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوما بصواريخ باليستية استهدف جنودا أميركيين في العراق، ردا على الغارة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد يوم الثالث من يناير.



وكانت الطائرة في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان من بين الضحايا، سبعة وخمسون كنديا وأحد عشر أوكرانيا وسبعة عشر سويديا وأربعة مواطنين أفغان وأربعة آخرون من بريطانيا.

من جانبه، أكد فيليب فرانسوا شامبين، وزير الخارجية الكندي، أن بلاده لن تتوقف عن مساعيها الرامية إلى كشف الحقيقة في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ أطلقه الحرس الثوري الإيراني.

وقال إن ما تريده كندا هو المساءلة والعدالة، وهي لن تقصّر في سبيل تحقيق العدالة في هذه القضية، وهي لن تتراجع عن ملاحقة إيران حتى تتكشف جميع الحقائق.

وأضاف أنه بعد مرور عام على الحادث المأساوي، لا تزال هناك أسئلة بدون إجابات بالرغم من الضغوط التي مارستها كندا والمجتمع الدولي على النظام الإيراني، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يتذكر الجميع أن إيران نفت في البداية تورطها في إسقاط الطائرة.

وأكد وزير الخارجية الكندي، أن بلاده تحكم على النظام الإيراني بناء على الأدلة التي تتوافر لديها، وليس من خلال أقوال رموز النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن أسر الضحايا يشعرون بالإحباط لأنهم في حالة حداد منذ عام كامل دون أن تتحقق العدالة للضحايا.

وقال مغردون، إن إيران دائما وراء الكوارث، فهي تنشر الإرهاب والميليشيات في العراق والأحواز العربية واليمن وسوريا ولبنان، وغيرها التي تريد إيران تدميرها.

وتهكم نشطاء على إيران أنها اعترفت بأنها أسقطت الطائرة بالخطأ على أساس أنها طائرة معادية ولم تستطع ان تفرق بين الطائرة المدنية والحربية..

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على مرور عام على حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية:

وقال حساب، "@almoradi1234548"، "محاكمة القادة العسكريين الإيرانيين، والإعدام شنقا".



وأضاف، حساب، "@adm0243"، " إيران دائما وراء الكوارث".



وتابع حساب، "@ahmed_md2030"، " إيران اعترفت بأنها أسقطت الطائرة بالخطأ على أساس أنها طائرة معادية ولم تستطع أن تفرق بين الطائرة المدنية والحربية..".