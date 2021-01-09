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السبت, 09 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 كانون الثاني 2021 03:48 م

الصحة ترصد مؤشرات “خطيرة جدا” تنذر بارتفاع إصابات كورونا

الصحة
 
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن رصد مؤشرات وصفتها بـ”الخطيرة جدا” بشأن التهاون في الالتزام بالإجراءات الصحي ة وارتداء الكمامات، محذرة من ان ذلك ينذر ارتفاع إصابات فيروس كورونا مجددا.
وفيما يلي نص البيان:
ان وزارة الصحة تراقب بدقة الموقف الوبائي الخطير لاصابات كوفيد ١٩ ووفياته في الولايات المتحدة الاميركية و دول الاتحاد الاوربي و المملكة المتحدة البريطانية وبعض دول المنطقة بعد تفشي السلالة الجديدة والتي تمتاز بسرعة انتشارها واصابتها لكافة الفئات العمرية و بضمنها فئة الاطفال ، و الذي بات يهدد انظمتها الصحية بشكل خطير حيث تعاني مؤسساتها الصحية من اكتظاظ الحالات الخطرة و الحرجة لذلك اضطرت تلك الدول لتشديد اجراءاتها الاحترازية الوقائية للسيطرة على التفشي الوبائي  من خلال غلق كافة المؤسسات و حظر الانشطة التجارية و الاجتماعية و الثقافية للحفاظ على حياة مواطنيها وتقليل الوفيات.
أن تحسن الموقف الوبائي في العراق بشكل كبير والذي تعكسه  استمرار زيادة نسب الشفاء مع انخفاض عدد الاصابات والوفيات  لن يجعل بلدنا في مأمن من خطر ارتفاع نسب الاصابات مرة أخرى بسبب استمرار سفر  العراقيين و الاجانب من الدول ذات التفشي الوبائي الى العراق و بالعكس ، والذي يدعونا لأتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين لمنع دخول السلالات المتحورة الجديدة لفايروس كورونا الخطير .
و استنادا الى مسؤولياتها الرقابية و الوقائية فقد رصدت فرقنا الصحية في بغداد و المحافظات تهاوناً كبيرا للالتزام بالاجراءات الوقائية المعروفة وهي ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين، واستئناف العادات الأجتماعية المتعارفة من قبيل المصافحة والمعانقة والتقبيل الى سابق عهدها قبل ظهور ازمة كوفيد-١٩ ، وهذه المؤشرات خطيرة جدا و تنذر بعودة ارتفاع الاصابات و تفشي الوباء مرة اخرى بعد ظهور السلالات الجديدة ، ولابد من التذكير لخطورة تلك العادات الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في نقل العدوى من الاشخاص المصابين بدون أعراض الى المخالطين الاصحاء ، وهذا يحتم علينا ترك هذه العادات حاليا.
أن وزارة الصحة والبيئة تهيب بالمواطنين الكرام للحذر التام و الانتباه الشديد لأهمية الاستمرار بالالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب العادات الاجتماعية ذات الاختلاط الكبير والتماس المباشر ، لمنع ارتفاع الاصابات والوفيات مرة اخرى وعندها سنضطر لاتخاذ الاجراءات الوقائية الشديدة من الحظر العام للبلاد وغلق كافة المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية.
كما نؤكد على دور وسائل الاعلام كافة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وشيوخ العشائر لتكثيف نشاطاتها التوعوية وحث المواطنين الكرام على الالتزام بالاجراءات الوقائية  وعدم التهاون بها ، وتحمل المسؤولية الجماعية للحفاظ على التقدم الذي احرزناه في مجال السيطرة على الوباء في بلدنا .
نتقدم بكل معاني الشكر والامتنان الى الكوادر القيادية في وزارة الصحة وجيشها الابيض الباسل على جهودهم المستمرة في تقديم الخدمات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجههم وكذلك الاستمرار في التوسع وأفتتاح المنشآت الصحية الجديدة في كافة المحافظات.
كل الشكر والتقدير لكافة الجهات الساندة لجهود وزارة الصحة من الوزارات والمؤسسات الدينية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني وشيوخ العشائر وغيرها. 
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