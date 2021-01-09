التعليم تعلن زيادة خطة قبول ذوي الشهداء وتستعد لإطلاق استمارة التقديم



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن زيادة خطة قبول الطلبة في قناة ذوي الشهداء ضمن القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2021/2020.

وذكر بيان للوزارة ، أن “الوزارة تستعد لإطلاق استمارة التقديم مجددا لفئة ذوي الشهداء عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة واستيعاب أعدادهم من مخرجات الإعدادية للأدوار الأول والثاني والثالث وتوزيعها على مساحة الزيادة المدروسة في خطة القبول التي تشمل فئات ذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي ضحايا جرائم حزب البعث المنحل وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية”.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت بتاريخ 17 تشرين الثاني 2020 نتائج القبول المركزي وتضمنت قبول 9543 طالبا وطالبة ضمن فئة ذوي الشهداء للعام الدراسي 2021/2020.