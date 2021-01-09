الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.. نشطاء: الفساد في العراق لا يمكن إيقافه لأنه سياسي وباتفاق كل الأحزاب

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفساد في العراق لا يمكن إيقافه لأنه سياسي وباتفاق كل الأحزاب والكتل والتي هي عبارة عن مافيات.

وأشار نشطاء إلى أن الأموال العراقية المهربة إلى الخارج مثلت محور اهتمام العراقيين، وتزايدت في الفترة الأخيرة مع تفاقم الإشكالية المالية التي تمر بها البلاد.

وأصبحت الأموال المهربة خارج العراق، تمثل بشكل عام محط اهتمام ومطلب رئيس بالنسبة للعراقيين، مع الحجم الكبير لتلك الأموال وإمكانية أن توفر حلولاً جذرية للمأزق المالي الكبير في العراق.

ووصف مراقبون حالة الفساد التي تعيشها البلاد منذ سنوات عدة بأنها تجري باتفاق سياسي لتقاسم مقدرات البلاد من خلال الطبقة السياسية الحاكمة.

يأتي ذلك في حين يستبعد المراقبون أن تقدم الحكومة الحالية أو أي حكومة أخرى على حسم تلك الملفات واستعادة الأموال المهربة أو القبض على المتورطين الرئيسيين فيها.

وأشار نشطاء إلى أن الأموال المهربة من العراق تقدر بنحو 600 مليار دولار منهوبة، مضيفين أن هذه الأموال سرقت لتمويل مشروع طريق السبايا.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب جمال كوجر، إن "الأرقام الرسمية لحجم الأموال المهربة غير متوافرة، لكن التقديرات تتراوح بين 250 مليار دولار إلى 350 ملياراً كما ذكره رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في إحدى نقاشات الرئاسات الثلاث".

ويضيف "حتى الآن ليست لدى العراق آلية في سياق استرجاع تلك الأموال، ولم نشهد إرادة حقيقية لفتح هذا الملف"، مستبعداً أن العراق سيشهد تحركاً حقيقياً في هذا السياق في المستقبل القريب.

ويشير كوجر إلى أن ما يمنع التحرك لحسم هذا الملف هو كون "الفاعلين السياسيين الذين هربوا تلك الأموال لا يزالون في الحكم ويمثلون الدولة العميقة".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مصير الأموال المهربة خارج العراق:

وقال حساب، "@Husain93706891"، "الفساد في العراق لا يمكن إيقافه أبدا، لأنه سياسي، وباتفاق كل الأحزاب والكتل والتي هي عبارة عن مافيات قذرة، إلا إذا جاءت حكومة نزيهة شريفة و هذا مستحيل لأن الفاسدين هم من يشكلوا الحكومة والذين يكونون أشد حرصا على استمرار الفساد".



وأضاف، حساب، "@Amar_london1"، "الأموال المهربة من العراق تقدر بنحو 600 مليار دولار منهوبة. ..".



وتابع حساب، "@Hmadbahmadgmai1"، "سرقت هذه الأموال لتمويل مشروع طريق السبايا".

