أثار غضبا سنيا وكرديا .. ''طريق السبايا'' مشروع للتغيير الديموغرافي في سهل نينوى.. ومطالبات بإيقافه

دانت منظمات حقوقية المشروع المسمى "طريق السبايا" في سهل نينوى، مؤكدة انه حلقة أخرى للعبث بمصير العراقيين بكل أطيافهم، مطالبة الحكومات الاتحادية والمحلية والجهات الدولية المعنية بإيقافه فورا، والانتباه إلى الجريمة.

جاء ذلك في دراسة اعدتها مجموعة من المنظمات الحقوقية، وفيما يلي نصها:-

"تتنامى مشروعات التغيير الديموغرافي التي طاولت أتباع الديانات والمكونات في العراق، ففي جنوب و وسط العراق طالت جرائم التغيير الديموغرافي الصابئة المندائيين والأرمن ومجموع المسيحيين حيث تدمير معالم وجودهم وتهجيرهم بعيدا عن أماكن إقامتهم ووجودهم التاريخي وكذلك ما حصل في ديالى وكركوك والانبار والموصل ومناطق سهل نينوى حيث اغتيال الشخصية الوطنية العراقية وإكراه السكان على تغيير (المذهب أو الدين) أو التهجير القسري بذرائع وتهم جاهزة وبانواع مختلفة من اساليب الارهاب الداعشي والميليشياوي وما يثير للقلق اليوم هو ما تسعى له بعض الجهات اليوم في اجترار ما أسمته: طريق السبايا.

إن طريق السبايا المشار إليه الذي يستدعي ما اُرتكب بحق نسوة هاشميات من آل البيت قبل ما يزيد على الألف عام بعقود وعقود من السنين، إنما يأتي بعد أن توهمت زعامات الطائفية أنها انتهت من تصفية الحساب مع مناطق العراق في الجنوب والوسط والغرب وأنها قد أتمت جريمة تغييره ديموغرافيا لصالح تشويهاتها وما تخدمه. فأطلقت العنان اليوم، في نينوى لتكون ممرا باتجاه المتوسط حيث تستكمل ما أسموه الهلال الشيعي ادعاء واستغلالا للتسميات وما تخفي وراءها. وهم بتلك التسميات يريدون اختزال الموقف بإثارة التقسيم الطائفي من جهة وباختلاق الاحتراب بين المكونات المجتمعية وبين بلدان المنطقة وشعوبها بعد تمزيقها ووضع العقبات الكأداء بوجهها في استراتيجية يجب فضحها قبل استفحالها.

إن الادعاء بوجود طرف أكاديمي وبحث علمي اثناء استكشاف موضوع طريق السبايا هي مفردة لتلاعب سياسي خطير ليس أقل ما يجري بشأنها التحرش بالمسيحي والإيزيدي والكوردي والسرياني الكلداني الاشوري معا دع عنك العراقي العربي السني، بالإشارة الى طريق هدفه الحقيقي تمرير جريمة ضد الإنسانية هي جريمة تغيير ديموغرافي بخاصة مع اختيار مناطق جرى فيها تهجير أهلها الأصائل بظل حلفاء ميليشيات المواعش من الدواعش.

وبدل حل قضية السبي وافتتاح أسواق النخاسة والاستعباد الجنسي ما اُرتكب بيومنا يطلقون بدجلهم مشروعا يستغل تسمية طريق السبايا لمقاصد افتضحت فعليا على الأرض لا بل لتدوير الجرح بحق الاخرين.

وبرصد ما يمر به طريق التستر والتخفي سنجد هوية المنطقة وشخصيتها الحقيقية وما يراد من انتهاكها. إنه يمر عبر منطقة آسكي موصل وناحية وانة وحاوي الكنيسة باتجاه تلعفر ثم سنجار وربيعة غرب الموصل، كما أيضا باب شلو، وتل ريم، وخانة صور، وإبرة الشاغرة، وسنوني وباره. وجميعها بين مسحية وتركمانية وشبكية وإيزيدية فكيف تبرر الجهات القائمة على هذا الفعل ومشروعه ومخرجاته؟ إنها تتقصد نشر عدم وجود علاقة بين الميليشيات والمشروع وأنه تابع لمهام جهة دينية قانونية!

لكن المشروع يركز على محاور التمكين بالآتي:

1. ادعاء كونه استكشافا علميا بحتا.

2. تبرئة الميليشيات من فرضه على أبناء المنطقة ومدتهم.

3. ربطه بقدسية الواقعة التاريخية.

4. إغراق الإعلام بمعجم بديل عبر إطلاق مسمياته ووقائع السرد التاريخي على المنطقة والمسار المفترض بخلاف تسمياتها المخصوصة وهويتها.

5. الاعتداء على الهوية القومية والدينية والمذهبية للمنطقة وتبرير استباحتها والتمهيد لتغييرها.

6. استغلال المناطق المهجورة المفرغة قسريا أولا ثم انتهاك المناطق المستضعفة واستغلال أوضاع أُثير فيها عدم الاستقرار مثلما إرسال الميليشيات إلى سنجار.

7. التخطيط يتناثر على بقاع متفرقة لكنه ينتهي برسم خطوط ومسارات تربط أفعال التغيير الممنهج بعيد المدى.

8. التعرض لحق الناس في اعتقاداتهم وفرض تغييرها لتأهيل فكرة البديل بتشييع المنطقة بنهج طائفي سياسي ظلامي معروف المرجعية.

9. تأهيل التعامل من منطلقات دينية طائفية بدل العمل بالقانون وسلطته الرسمية وتاريخ المنطقة المشهود.

إن مسمى أو مشروع طريق السبايا المشار إليه هو حلقة أخرى للعبث بمصير العراقيين بكل أطيافهم بضمنهم شيعة العراق ممن جرت مصادرة اعتقاده بمنطق الطقسيات المزيفة التي لا ترتبط بحرية ايمانه وبديلا دفعوا به لأتون معركة تخريبية بين أبناء الوطن يمزقونهم ويدفعونهم كرها للتشظي والتصادم التصفوي الدموي فيما ينتهون إلى مآربهم التي يقصدون حيث اللصوصية المافيوية والحروب الشوفينية الفاشية ضد أتباع الديانات والمذاهب كافة.

إننا نطالب بوقف فوري لذاك العبث وما يخفيه من جرائم ضد الإنسانية بعضها يركز على هدف استراتيجي وحيد هو التغيير الديموغرافي لإقامة إمبراطورية جديدة للهلال الشيعي المزعوم على حساب شعوب المنطقة ودولها. ندين الجريمة ومن يقف وراءها ومن يحتفي بها ونطالب بتدخل رسمي عاجل سواء للحكومات الاتحادية والمحلية أم للجهات الدولية المعنية مذكرين بأن التغييرات في ظل المشروع تستهدف إنجاز مرحلة متقدمة من مشروع التغيير الجوهري البنيوي للمنطقة بأسرها فلنتنبه إلى الجريمة".

هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

المرصد السومري لحقوق الإنسان

المنظمة العراقية المستقلة لحقوق الانسان في السويد

المركز العراقي الكندي لحقوق الانسان

المعهد الكوردي للدراسات والبحوث.

وأثارت العتبة الحسينية ومليشيات شيعية موالية لإيران في العراق، غضب القوى السياسية السنية بسعيها إلى إقامة ما يسمى "طريق السبايا"، الذي يمتد من مدينة كربلاء العراقية وصولا إلى دمشق السورية.

وتزعم الجهات القائمة على المشروع، أن لديها إثباتات تاريخية بأنه الطريق الذي سلكته نساء آل بيت النبوة بعد استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) حيث أخذن "سبيا" إلى سوريا، على حد تعبيرهم.

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي، حسين السبعاوي، في حديث له إن "المشروع يحمل أهدافا عدة، طائفية واقتصادية وسياسية، وكلها تندرج ضمن المصالح الإيرانية".



ورأى السبعاوي أن مشروع "طريق السبايا" يفتح بابا تاريخيا، أمام الكثير من الأحداث التي جرت في التاريخ الإسلامي، مؤكدا أنه لا يوجد أي سبب قانوني أو أخلاقي لمثل هذه الممارسات سوى خدمة مصالح القوى الخارجية ولا مصلحة للعراقيين بهذا الأمر أبدا.

اقرأ أيضا: ولفت إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يأتي في ظل وهن أصاب الدولة العراقية منذ 2003، وما هؤلاء إلا أدوات للإجهاض على ما تبقى منها، وأن مشروع "طريق السبايا" لا يخدم الشعب العراقي وإنما "التمدد الفارسي".



السبعاوي رأى أن "التمدد الفارسي بالمنطقة يجري في ظل غض طرف دولي عنه، فرغم الحرب الكلامية بين إيران وأمريكا والغرب بشكل عام، فإن مشروع طهران يتمدد على الأرض في المناطق العربية، والدليل أن النظام الإيراني لم يدخل في حروب إلا مع العرب والمسلمين"، بحسب تعبيره.



وبخصوص السبيل لإيقاف مثل هذه المشاريع، قال السبعاوي إن "المشروع لا يواجه إلا بمشروع وليس بردّات الفعل فقط، فعلى الغالبية السنية في العالم الإسلامي مواجهة هذه المشاريع عبر أخرى بعيدة عن التطرف والقومية والإثنية والعرقية".



"كذبة تاريخية" وفي السياق ذاته، قال الباحث في الشأن العراقي حامد عباس، إن "المشروع كان مقررا له في البداية أن يمر عبر محافظة الأنبار وصولا إلى سوريا، لكنهم غيروا مساره مؤخرا وادعوا أنه يمر بالموصل، كونهم يخشون التواجد الأمريكي هناك على حدود العراق الغربية مع سوريا".

ولفت عباس إلى أن "الموضوع لا يعدو كونه كذبة تاريخية، الهدف من إطلاقها في الوقت الحالي السيطرة على مناطق السنة بشكل رسمي، لأن دعوات القوى السنية ما زالت تطالب بإخراج الحشد الشعبي من الموصل".

وأشار إلى أن "هؤلاء يستغلون وهن الدولة العراقية، والدعم الإيراني لمثل هذه المشاريع التي تسعى إلى تغيير ديموغرافيا المنطقة، والإخلال بالتركيبة السكانية لمناطق شمال العراق".

وأكد عباس أن المشروع الحالي هو حلقة من سلسلة مشاريع؛ فهم قبل مدة حرّكوا موضوع السيطرة على أملاك الوقف السني، واليوم يتحدثون عن "طريق السبايا"، وكل ذلك أيضا يحاولون من خلال طرحه حاليا صرف أنظار الشعب العراقي عن قضايا الفساد وابتلاع الدولة ونهب خيرات البلد.



وشدد على أن "القوى السنية في أضعف حالاتها منذ عام 2003 وحتى اليوم، فالكثير من القضايا والحقوق الخاصة بالمكون يجري التفريط بها وهم عاجزون عن فعل أي شيء سوى الاستنكار والشجب، والمفترض تدويل قضاياهم وعدم التصديق بالوعود من الفرقاء السياسيين".