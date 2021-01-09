علاء معن ينفي تقديم استقالته من منصب أمين بغداد

نفى المعماري علاء معن تقديم استقالته من منصب امين بغداد ، مؤكدا انه ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة بدعم واشراف مباشر مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .



وقال بيان للامانة ان " امين بغداد ينفي ما تداولته وسائل الاعلام عن تقديم استقالته ويدعوها الى توخي الدقة في نقل المعلومة ".



وتابع ان " امين بغداد اشرف ميدانياً على تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع نهضة بغداد الذي اعلن عنه في شهر كانون الاول الماضي ، والتي تضمنت انطلاق حملة اكساء مناطق وشوارع العاصمة بدءاً من ساحة التحرير ".



واضاف ان " امين بغداد ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة واعادتها لمكانتها الحضارية من جديد عبر مشاريع تنموية وستراتيجية كبيرة"