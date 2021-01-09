بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 09 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 كانون الثاني 2021 09:49 ص

علاء معن ينفي تقديم استقالته من منصب أمين بغداد

علاء معن
نفى المعماري علاء معن تقديم استقالته من منصب امين بغداد ، مؤكدا  انه ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة بدعم واشراف مباشر مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  .

 وقال بيان للامانة ان " امين بغداد ينفي ما تداولته وسائل الاعلام عن تقديم استقالته ويدعوها الى توخي الدقة في نقل المعلومة ".

وتابع ان " امين بغداد اشرف ميدانياً على تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع نهضة بغداد الذي اعلن عنه في شهر كانون الاول الماضي ، والتي تضمنت انطلاق حملة اكساء مناطق وشوارع العاصمة بدءاً من ساحة التحرير ".

واضاف ان " امين بغداد ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة واعادتها لمكانتها الحضارية من جديد عبر مشاريع تنموية وستراتيجية كبيرة"
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