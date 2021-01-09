النزاهة تحبط نقل ملكيَّة عقار عائد للمالية خلافا للقانون في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة عن احباطها عمليَّة نقل ملكيَّة عقار تُقَدَّرُ مساحته بأكثر من ثمانية دوانم، في الانبار ، موضحةً أن العقار تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وأن قيمته التقديريَّة تبلغ أكثر من أربعة مليارات دينار.



وذكرت الهيئة في بيان :" أن فريق مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار انتقل الى الدوائر المعنية ، و تمكن من ضبط الأوليات الخاصَّة بالموضوع كافة، و تبين أن العقار تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة.



و تابعت :" ان التحقيقات الأوليَّة اظهرت قيام تلك الدوائر بمنح موافقاتٍ وعدم ممانعةٍ من استملاك العقار وفق القرار (٢٥ لسنه ١٩٧١) خلافاً للقانون والضوابط التي أناطت مسؤوليَّة الموافقة على التمليك بالدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة حصراً".



وتابعت إنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر إيقاف إجراءات نقل ملكيَّة العقار كافة.