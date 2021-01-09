المرصد العراقي يدين منع القوات الأمنية للصحفيين من تغطية التظاهرات في الناصرية

أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين قيام القوات الأمنية بمنع صحفيين ووسائل إعلام من تغطية التظاهرات الإحتجاجية في مدينة الناصرية، مطالبا الجهات المسؤولة عن إعتقال مراسل قناة / زاكروس/ علي صالح بٱطلاق سراحه فورا، وضمان سلامته الشخصية.



وابلغ مصدر مسؤول في قناة زاكروس الفضائية المرصد العراقي للحريات الصحفية بقيام قوة أمنية بإعتقال مراسل القناة علي صالح في الناصرية عندما كان يقوم بواجبه الذي كلف به من إدارة القناة، وإن الإدارة تحمل تلك القوات مسؤولية ماقد يتعرض له مراسل القناة من إذى، وتدعوها الى إحترام القوانين والتعهدات والمواثيق الخاصة بالعمل الصحفي، وعدم منع الصحفيين من القيام بعملهم إحتراما للمواد القانونية والدستورية الخاصة بحرية التعبير، وحق الوصول الى المعلومة.