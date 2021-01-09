نائبة: غض النظر عن تجاهل كردستان لالتزاماتها سيمزق العراق

أكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر، بان غض النظر عن تجاهل كردستان لالتزاماتها حيال الحكومة الاتحادية سيمزق العراق ويدفعه للتجزء.



وقالت شاكر ان” حكومة اقليم كردستان لم تعط ايرادات النفط والمنافذ والمطارات الى الحكومة الاتحادية رغم الوعود المتكررة ومنذ سنوات ولم تف بالتزاماتها وما تفعله هي المطالبة بالاموال من بغداد دون اي تحرك من قبلها في اطار تنفيذ الدستور من ناحية ملف الايرادات الاتحادية”.



واضافت شاكر،ان” غض النظر عن تجاهل كردستان لالتزاماتها سيؤدي الى تمزيق العراق ودفعه للتجزء خاصة وان محافظات اخرى نفطية ومنها البصرة ستطالب بذات الاطار المتعامل معه مع كردستان وبذلك تتجزا البلاد مؤكدة بانه لابد ان تكون الحكومة قوية في تنفيذ قراراتها وان تكون الثروات بادارة اتحادية وان تقوم كردستان بدفع ما عليها من التزاماتها لانها جزء من العراق والمواطنون فيه سواسية في الحقوق والواجبات”.

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