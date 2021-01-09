الفتلاوي: الموازنة لاتحمل أي معالجات للأزمة الراهنة ونتحرك لإحداث التعديلات عليها

أكد النائب فاضل الفتلاوي، ان الموازنة لاتحمل أي معالجات للازمة الراهنة، لافتا الى ان هناك تحركات لاحداث التعديلات عليها.

وقال الفتلاوي ان “مجلس النواب في موقف حرج بشأن الموازنة التي لاتوجد بها أي ملامح او رؤية اقتصادية لمعالجة الازمة الراهنة التي يعيشها الشعب العراقي”.





وأضاف ان “الموازنة الحالية جاءت لتكريس التضخم وزادت الأعباء المالية المفروضة على العراق ومن المؤمل ان تكون هناك نقاشات ساخنة داخل البرلمان من اجل احداث التغيير في الموازنة”.





واوضح ان “الموازنة لاتلبي طموح المحافظات الوسطى والجنوبية وبعيدة كل البعد عن العدالة الاجتماعية، وهو مايحتم احداث التغيير عليها من اجل انصاف المحافظات المحرومة